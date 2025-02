Simona Mijoković o braku sa Stanislavom: 'Savršen brak ne postoji, a najvažnije je slušati i opraštati'

Nekoć sinonim za razuzdan život, danas simbol mirnog obiteljskog i vjerskog života. Simona Mijoković, nekoć Gotovac, prošla je put koji su mnogi pratili s nevjericom i znatiželjom. Već 13 godina živi skladnim i povučenim životom posvećenim obitelji i vjeri, daleko od reflektora i kamera koji su nekoć pratili svaki njezin korak. Sa suprugom Stanislavom Mijokovićem i petero djece danas živi u Linzu, a povodom Valentinova, blagdana ljubavi, kontaktirali smo Simonu kako bismo doznali kako se u njezinu domu obilježava ovaj dan.

"Naravno da slavimo, to je dan svetog Valentina – on je bio svetac. U braku su svakodnevne borbe, svaki dan donosi kušnje... Kada svjedočim mladima, kada svjedočim bližnjima, uvijek kažem: brak su dvoje nesavršenih ljudi koji zajedno slijede usku stazu prema nebu, prema savršenom Bogu. Brak je oblikovanje'', rekla nam je Simona. Na pitanje što za nju predstavlja brak, bivša manekenka - kratko je odgovorila.

"Smatram da savršen brak ne postoji. Nigdje nije lako, ali u Gospodinu je sve moguće. Kada smo slabi, jaki smo jer imamo Njega. Svakog dana u braku se iznova daješ, iznova žrtvuješ... Rekli smo na oltaru: ‘U dobru i u zlu, u zdravlju i u bolesti.’ No, Krist je taj koji je naša glava, a mi smo njegovi udovi. Najvažnije u braku je opraštati, ljubiti, slušati, prihvaćati i biti strpljiv'', priča nam Simona.

Za kraj smo ju pitali i je li očekuje neki poklon od supruga povodom Valentinova.

"Naravno da volim dobiti ružu od supruga – to su za mene posebne ruže. Svaka žena voli znak pažnje, mali poklon, cvijeće, da ju suprug odvede na ručak. Očekujem neku ružicu za Valentinovo, ali ako i zaboravi, neću mu zamjeriti. On zaista puno radi, ali vjerujem da će me iznenaditi. No, moj najveći dar je Sveta misa – svih ovih 13 godina ona je moj izvor, izvor mog života, mog braka i majčinstva. Izvor životnog mira, vode koja teče, žive radosti, žive ljubavi i pravednosti koja nam ukazuje na naše propuste – pa tako i u braku'', rekla nam je Simona za kraj.

