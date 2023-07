LJETOVANJE S ANTOM / Tada je još bila Gotovac: Sjećate li se kada je Simonica po plaži 'nabadala' u štiklama od 2000 eura?

Tadašnji najpoznatiji par s domaće estrade, Simona i Ante Gotovac, 2009. godine uživali su u ljetnom odmoru u maloj uvali kod Starigrada na Hvaru. Par se cijelo vrijeme brčkao noge u vodi, a čini se kako je Simona navikla nositi luksuzne stvari svugdje pa tako i na plažu. U štiklama od gotovo 2000 eura, Simona je nabadala po kamenu i pijesku, a kako se čini, to joj nije predstavljalo veliki problem. Uživali su u zagrljajima i poljupcima, a iako se ljubav tada činila idiličnom, kraj braka došao je 2010. godine. Cijeli njihov ljubavni odnos bio je dosta turbulentan. Ante i Simona vjenčali su se 2005. u starogradskoj vijećnici u Zagrebu, a on je kasnije u svojoj knjizi "Vrag" napisao da su oboje tada bili nadrogirani. Osim što su bili u paklu droge, okušali su se i u prostituciji. "U matičnom uredu bili smo ubijeni od bijelog. Imao sam osjećaj da je obred vjenčanja trajao dvije i pol minute. Hvala Bogu, vraćali smo se doma, gdje se nastavilo slavlje. Čim smo ušli u kuću, rekao sam svatovima da poslije 19.30 sati ostati mogu samo oni raspoloženi za dobar grupnjak. Tri se dana ružilo bez prestanka. Šampanjac je tekao u potocima, a bijelog je bilo kao u priči. A o seksu da i ne govorim", napisao je Ante. Oboje su bili u reality showu "Farma", a imali su i vlastiti show naziva "Gotovčevi". U procesu razvoda Simona je objavila biografiju "Anđeo", a Ante joj je odgovorio svojom knjigom "Vrag". U braku su dobili kći Gabrijelu koja sada već ima 17 godina. Simona danas živi potpuno drugačije. Od 2016. u sretnom je braku s poduzetnikom Stanislavom Mijokovićem s kojim ima četvero djece. Par živi u Linzu u Austriji, a zajedno imaju četvero djece. Nakon Simone Ante se dva puta ženio, ali oba braka su završila razvodom. Posljednjih godina se rijetko pojavljuje u medijima, no o bivšoj ljubavi govori sve najbolje.