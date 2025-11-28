Šime objavom utišao sve glasine: Evo kako je pokazao da je s njim i Majom Šuput sve u redu

Nakon što su proteklih tjedana pjevačica Maja Šuput (46), jedna od najpoznatijih hrvatskih zabavljačica, i Šime Elez (27), reality zvijezda poznata kao “Gospodin Savršeni”, osjetno smanjili zajedničke objave na društvenim mrežama, društvene su mreže preplavili komentari o tome postoje li problemi između njih dvoje. Posebno nakon njihova putovanja u Dubai, tišina na profilima dala je povoda nagađanjima da je među njima možda došlo do promjene.

Objavom utišali glasine

Nakon što su osvanule nove tvrdnje da među njima nešto nije uredu, Šime je sinoć podijelio fotografije s Majom, snimljene na Gloria Glam Xmas Soireeju, čime je jasno dao do znanja da su njih dvoje i dalje zajedno te da su sve glasine bile – samo glasine.

‘Odnos nam je jako zdrav’

Podsjećamo, Šime je nedavno u razgovoru za Net.hr komentirao i svoj odnos s Majom.

“Moj odnos s Majom je jako zdrav i slažemo se. Da nije tako, ljudi nas ne bi toliko povezivali i ne bismo stalno bili zajedno. Jako je opuštena, profesionalna kad treba biti, ali iznimno easygoing. Karakterno je super”, otkrio je tada.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Također, par je nedavno bio u fokusu medija kada je građanin putem MUP-ove aplikacije prijavio da su motorom bez kaciga dolazili na Majin koncert u Lovranu. Unatoč prijavi, kazna im na kraju nije izdana.

POGLEDAJTE VIDEO:Hrvatima smetaju stranci, Indijac: 'S tinejdžerima sam imao loše iskustvo'