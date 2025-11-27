Šime Elez o odnosu s Majom? 'Na liniji sam s curom, provjeravam što nam se događa u ljubavi'

Domaći mediji mahom su se raspisali o ''Gospodinu Savršenom'' Šimi Elezu (27) kojeg smo pratili na RTL- u i platformi Voyo i hrvatskoj pjevačici Maji Šuput (46). Često na društvenim mrežama objavljuju zajedničke fotografije na kojima su uvelike prisni, sve dok odjednom zajedničke fotografije na društvenim mrežama, nisu stale.

Ubrzo su krenule brojne spekulacije o njihovom odnosu, a Maja i Šime o svemu se nisu oglasili. No, Šime je sada na Instagram storyju svima odgovorio u šaljivom tonu.

Na fotografiji koju je objavio, Šime hoda po cesti i odmahuje rukom, a u pozadini svira pjesma ''Pričaju, pričaju''.

''Čekaj trenutak... Na liniji sam s curom i provjeravam što nam se to događa na ljubavnom planu jer su nam mediji jučer presudili'', stoji pored njegove fotografije.

'Moj odnos s Majom je...'

Podsjetimo da smo nedavno razgovarali sa Šimom o njegovom odnosu s Majom Šuput.

''Moj odnos s Majom je jako zdrav i slažemo se. Da se ne slažemo, ne bi nas ljudi toliko povezivali zajedno i ne bismo konstantno bili tu gdje jesmo. Sviđa mi se što je jako opuštena. Profesionalna je kad treba biti, ali je jako easygoing i karakterno je stvarno super'', rekao je tada u razgovoru s nama.

