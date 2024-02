Glumica Kostadinka Velkovska (74) je prošle godine u srpnju završila u bolnici zbog moždanog udara, a sada je njezin sin Nikola Podkrajac otkrio u kakvom je stanju glumica.

'Mislili su da neće preživjeti'

Kostadinka se trenutačno nalazi u zagrebačkom domu za starije, gdje ju sin često posjećuje.

Unatoč teškoj bolesti, Kostadinka je kazala da sve poslove normalno obavlja te da se raduje svakoj novoj ulozi

"Imala je dren u glavi mjesec i pol, jako je krvarila. Sad ima trajno oštećenje mozga. U početku su liječnici mislili da zbog siline moždanog udara i obilnog krvarenja neće preživjeti. Ali mama je borac, uspjela je doći do stabilnog stanja .Maknuli su je s respiratora, kisika, maknuli su i dren iz glave. Fizički je dobro, koliko to može biti od ležanja. Stabilno je, ali počela je mršavjeti i sad to može trajati", ispričao je Nikola za Story.

'U komi je'

Njezin sin vrlo teško podnosi majčino loše zdravstveno stanje. Dodao je da glumica nije svjesna svog stanja i to smatra dobrim jer da jest, bilo bi joj puno gore. Kostadinka je prvo bila smještena na intenzivnoj njezi u KBC-u Zagreb, a zatim su je prebacili u bolnicu u Marofu.



"Sve skupa vrlo mi je traumatično. Ne prepoznaje me, uopće nema svijesti, u komi je. Vegetativno stanje u kojem se izmjenjuju stanja kada ima otvorene i zatvorene oči. U Marofu je gotovo cijelo vrijeme spavala, sad je počela malo otvarati oči, ali to je sve refleksno jer je moždano deblo ostalo sačuvano", otkrio je.

Nedostaje mu majka

Nikola majčino teško stanje ne može izbaciti iz glave, a kako kaže, nedostaju mu njezine priče.



"Puno razmišljam o njoj, nedostaju mi naši trenuci, da se čujemo zbog banalnosti, da slušam njezine priče opet i opet iznova, uvijek iste. Koliko god me je nerviralo, sad mi to nedostaje. To je valjda normalno u odnosima s roditeljima. Kad su tu, grintaš: “Pusti me na miru, zašto me gnjaviš”, kad ih ne možeš čuti, nedostaju do bola", ispričao je Nikola.

