Prošlo je gotovo 30 godina otkako smo Sharon Stone gledali kao zavodnicu u "Sirovim strastima", a ona i dalje mami uzdahe - kako muškog, tako i ženskog spola.

Ovaj je put pozirala za muški magazin "The Rake" - i to u crnom dekoltiranom trikou i visokim čizmama od lateksa. No, osim toga, hrabro je uskočila i u krznene jakne i mrežaste čarape, prenosi The Sun.

U intervjuu koji je dala za magazin otkrila je da su je fanovi proganjali poput princeze Diane: "Gdje god biste pošli, salijetale bi vas tisuće ljudi", otkrila je glumica.

Podsjetimo, Stone je nedavno za Vogue komentirala tajnu svoje vječne mladosti.

"Ljudi misle da morate stalno ići u teretanu i dizati teške utege, ali ne morate. Morate pomaknuti svoje tijelo i dodati malo otpora. Puno dižem noge, radim magareće udarce pa se spuštam na tlo i radim jackknife sklekove", otkrila je glumica koja slike svoje vitke figure rado dijeli i na društvenim mrežama.

Otkrila je i kako na često stavlja utege s kojima radi uobičajene kućanske poslove ili sjedi za računalom: "Ne možete vjerovati koliku promjenu čini nekoliko kilograma na vašim rukama", tvrdi.

Što se prehrane tiče, proslavljena glumica izbacila je alkohol i gluten te, umjesto kave, nastoji piti čajeve.

Čini se kako zub vremena nema pojma tko je Sharon Stone jer je i u 63. godini smatraju jednom od najljepših glumica svih vremena.

Jendom je prilikom otkrila kako je najbolji savjet za ljepotu naučila od svoje majke, a to je nanošenje hidratatne kreme ujutro i navečer te obavezni piling: "Dok se tuširam, istrljam lice pilingom i isperem vodom. Mislim da je to vrlo bitno za lijep ten jer potiče cirkulaciju".