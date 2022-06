Zvijezda "Sirovih strasti" Sharon Stone (64) progovorila je o svom gubitku nakon objave plesačice u showu "Ples sa zvijezdama" Pete Murgatroyd, koja je govorila o gubitku djeteta te joj je odlučila pružiti podršku.

Devet spontanih pobačaja

Pričajući o svom iskustvu s gubitkom djeteta, Sharon je napisala: "Mi žene nemamo prostora za razgovor o ovom bolnom gubitku. To nije mala stvar. Međutim, prisiljene smo misliti da je to nešto s čime se same trebamo nositi i da je to neka vrsta neuspjeha. Nije to mala stvar, fizički i emocionalno. Spontanim pobačajem sam izgubila devetero djece."

Sharon je imala nekoliko pobačaja tijekom braka s bivšim suprugom Philom Bronsteinom s kojim je bila od 1998. do njihova razvoda 2004., a za Women's Hour je rekla da ima 'reumatoidni faktor povezan s lupusom' koji joj je otežavao trudnoću. Od tada je Sharon posvojila tri sina, Roana (22), Lairda (16) i Quinna (15).

Zvijezda je ranije otkrila da joj je bilo odobreno posvojenje prvog sina Roana, rođenog 2000.godine, dok je bila na putu kući nakon pobačaja.

Ženska snaga

Govoreći o vlastitim iskustvima nakon objave svoje autobiografije, Ljepota življenja dvaput, Sharon je rekla da je osjećala 'snažan osjećaj sestrinstva' od medicinskih sestara koje su joj pomagale prebroditi pobačaj te je rekla: "To je poražavajuće iskustvo i moram reći da sam bila jako zahvalna Chrissy Teigen što nam je omogućila da javno podijelimo kroz što je prošla. Kada sam izgubila posljednju bebu te se vratila u bolnicu i imala 36 sati trudova, nakon kojih naravno nisam rodila, medicinske sestre koje su bile u bolnici dva dana prije, sjedile su sa mnom na njihov slobodan dan. Stvarno sam osjećala tako snažan osjećaj sestrinstva i razumijevanja jer bih inače bila sama, a to je ionako tako usamljen osjećaj", piše DailyMail.