Cijeli svijet šokirala je vijest o smrti Shannen Doherty, zvijezde Beverly Hillsa. Glumica je preminula u 53. godini, nakon višegodišnje borbe s rakom dojke. Život ju nije mazio. U ljubavi nije imala sreće, a glumačku karijeru započela je sa samo 11 godina.

Doherty je rođena 12. travnja 1971. u Memphisu u SAD-u, a već kao dijete počela se pojavljivati u TV serijama poput "Voyagers", "Our House" i "Father Murphy", nedugo nakon što je utjelovila lik Jenny Wilder u filmu "Little House on the Prairie".

"Nepoznato je uvijek najstrašniji dio", priznala je. "Hoće li kemoterapija djelovati? Hoće li zračenje djelovati? Hoću li opet morati prolaziti kroz ovo ili ću dobiti sekundarni rak? Bol je podnošljiva, znaš da je život bez grudi izvediv, no tu je i briga za tvoju budućnost i kako će tvoja budućnost utjecati na ljude koje voliš", rekla je glumica. S obzirom na to da je Shannen bila otvorena i iskrena o cijeloj svojoj borbi s rakom, nije mogla biti sretnija nakon što je obavijestila obožavatelje da je službeno u remisiji u travnju 2017.

Prvu veću filmsku ulogu ostvarila je 1985. u "Girls Just Want to Have Fun", u kojem je glumila sa Sarah Jessicom Parker i Helenom Hunt.

Imala vlastiti reality

Shannen je 1990. dobila najveću ulogu u svojoj karijeri, onoj po kojoj će mnogima ostati u sjećanju - uloga Brende Walsh u "Beverly Hillsu, 90210".

Foto: Profimedia

Pisalo se da je Shannen dobila nogu nakon 4. sezone i to zbog nesnosnog ponašanja na setu serije, gdje se uspjela zaratiti sa svima, a o njenom je bahatom ponašanju pisao i Jason Priestley (Brandon Walsh) u svojim memoarima.

Shennen je nastavila svoju karijeru na TV-u, od kojih je najpoznatija serija Čarobnice. Doherty je bila voditeljica kratkovječnog reality showa Scare Tactics, a nakon toga, 2006. imala je vlastiti reality "Breaking up with Shannen Doherty" u kojem je pomagala parovima da prekinu.

Svoju knjigu "Badass: A Hard-Earned Guide to Living Life with Style and (the Right) Attitude" objavila je 2010. godine, u kojoj je poticala žene da steknu samopouzdanje i čvrsti stav.

Pokolebali su je razvod i bolest

Njezin ljubavni život je bio buran. Početkom 1993. godine bila je nakratko zaručena s Deanom Jayom Factorom, no do oltara nisu uspjeli doći. Njihov prekid bio je dosta turbulentan, s obzirom na to da je Dean zatražio od Shannen zabranu prilaska, tvrdeći da mu je glumica prijetila da će ga upucati.

Dean je tvrdio da ga je Shannen jednom pokušala pregaziti automobilom te da je drvetom razbila prozor na njegovoj kući. Također, navodno mu je rekla da će platiti nekome da ga ubije.

Iste te godine, Doherty se udala za glumca Ashleyja Hamiltona, dva tjedna nakon što ga je upoznala, no razveli su se samo šest mjeseci kasnije zbog njegove borbe s ovisnošću o drogi.

Ashley Hamilton i Shannen Doherty

U drugi brak s igračem pokera, Rickom Salomonom ušla je 2002. godine, no ni s njim joj se nije posrećilo. Razveli su se nakon devet mjeseci.

Treću sreću probala je naći u braku s fotografom Kurtom Iswarienkom. Upoznali su se 2008. još dok je on bio u braku s glumicom Taryn Band, a zbog Shannen se razveo.

Shannen Doherty i Kurt Iswarienko

Doherty i Kurt vjenčali su se 2011. godine, a samo četiri godine bračnog veselja, uslijedile su teške vijesti. Glumici je dijagnosticiran rak dojke, a 2017. bolest je ušla u remisiju. Nažalost, 2019. godine bolest se vratila. Tijekom borbe s rakom, glumicu je zadesio razvod braka 2023. godine.

