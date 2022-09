Kolumbijskoj pjevačici Shakiri (45) je ovo prvi put da se osvrnula na razvod od Gerarda Piquéa (35), koji je potvrđen u lipnju ove godine.

Shakira se suočava i s optužbama za poreznu prijevaru jer ju španjolske vlasti optužuju za neplaćanje poreza u razdoblju od 2012. do 2014., a ona to poriče.

'Pokušavala sam u svakom trenutku zaštititi djecu'

"Oh, stvarno je teško govoriti o tako osobnim stvarima, pogotovo u intervjuu... Šutjela sam i pokušala sve procesuirati. Hm, da, teško je, pogotovo zato što još uvijek prolazim kroz to i zato što sam pod povećalom javnosti i zato što naš razvod nije običan razvod. Situacija je bila teška i za djecu i za mene, dijelom i zbog paparazza koji nas nisu puštali na miru. Pokušavala sam u svakom trenutku zaštititi djecu, to je moja misija broj jedan u životu", rekla je Shakira za Elle.

Pjevačica s nogometašem ima sinove Milana (9) i Sashu (7).

"Ali naravno da ih je sve ovo pogodilo. Čuju stvari u školi, od svojih prijatelja, naiđu na neke jako neugodne vijesti na internetu...To je stvarno uznemirujuće za dvoje djece koja pokušavaju razumijeti razvod svojih roditelja. I ja se ponekad osjećam kao da je sve ovo ružan san iz kojega ću se u jednom trenutku probuditi. Ali ne, ovo je ipak stvarno, to razočaranje, kad vidiš da se nešto tako sveto i posebno, a ja sam tako doživljavala svoj odnos s ocem svoje djece, pretvara u nešto vulgarno i jeftino. Najgore od svega, sa svime time morala sam se nositi dok je i zdravlje mojega oca bilo ugroženo", rekla je Shakira.

'Uložila sam sve što sam imala u ovu vezu i svoju obitelj'

Shakira je dodala i kako je od samoga početka vjerovala u obiteljske vrijednosti i sanjala da će njezina obitelj trajati zauvijek, a doživjeti razbijanje toga istoga sna na komadiće za nju je bila jedna od najbolnijih stvari kroz koje je morala proći.

"Mogu samo reći da sam uložila sve što sam imala u ovu vezu i svoju obitelj. Preselila sam se u Barcelonu i stavila svoju karijeru u drugi plan. Bila je to žrtva iz ljubavi i upravo to mi je pomoglo da izgradim neraskidivu vezu sa svojom djecom. Ali bez obzira na sve što se dogodilo između nas, Gerard je i dalje otac moje djece. Duboko vjerujem da ćemo oboje misliti na budućnost naših sinova i njihove životne snove", dodala je.

'To su lažne optužbe'

Kada su ju pitali što misli o Piquéu i njegovoj povezanosti s drugom ženom, pjevačica je rekla kako je i sama ostala iznenađena prekidom njihove veze, ali smatra kako su pojedinosti ipak nekako previše privatne da bi ih u ovom trenutku podijelila s javnosti.

A za optužbe o poreznoj prijevai i dalje tvrdi da nije kriva.

"To su lažne optužbe. Nisam provela dovoljno vremena u Španjolskoj da bih se smatrala rezidentom te zemlje. Platila sam sve što su tvrdili da dugujem, čak i prije nego što su uopće pokrenuli tužbu. Dakle, ne dugujem im ništa. Španjolska vlada koristila se ‘pokvarenom medijskom kampanjom‘ kako bi okrenula ljude protiv mene. Uvjerena sam da će pravda prevladati u moju korist", objasnila je.