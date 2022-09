Posljednjih nekoliko mjeseci bila su prava noćna mora za kolumbijsku pjevačicu Shakiru. Najprije je iz medija saznala da ju je njezin dugogodišnji partner, 35-godišnji nogometaš Barcelone Gerard Piqué prevario s mlađom ženom.

Nekad skladni dvojac svakim je svojim novim potezom punio tabloide diljem svijeta. Nakon dvanaest godina službenim priopćenjem okončali su svoju vezu, nakon čega je ona završila u bolnici.

"Žao nam je što moramo potvrditi da se rastajemo. Za dobrobit naše malodobne djece, koja su nam oboma prioritet, molimo da ubuduće poštujete njihovu privatnost. Hvala vam na razumijevanju", napisali su u zajedničkoj izjavi.

Shakira je zbog zbog napadaja panike potražila liječničku pomoć, čemu su pridonijela i dva muškarca koja su uhodila popularnu pjevačicu.

Pique će teško pristati na odvajanje od sinova

Zbog svega što joj se izdogađalo, želi se sa sinovima Milanom i Sashom preseli u vlastitu vilu u Miamiju na Floridi.

"Shakira neće stati dok se ne uspije preseliti u Miami i povede djecu sa sobom. To joj je glavni cilj, no ne može bez Piqueova pristanka, koji on neće dati. Čak ni nekoliko dana godišnjeg odmora", rekao je izvor blizak bivšem paru.

Pique se, naime, ne želi odvojiti od sinova, a smatra da bi na njih i loše utjecalo preseljenje u drugu državu, jer u Španjolskoj žive svi bliski ljudi s kojima su u stalnom kontaktu.

Sada su ih paparazzi uhvatili dok su išli posjetiti odvjetnike. I dok poznata pjevačica nije skidala osmijeh s lica, nogometaš je kod odvjetnika došao pomalo smrknut.