'Jedino zbog čega mi je žao jest to što se moja majka od 86 godina osramotila pred prijateljima. Znate da je to starim ljudima važno. I još jedna iz sela moje mame: "Ima jedna baba koja je polila rođenu sestru vrućom vodom zbog para. Đavolje su te pare". Nema obitelji koja nema neku svoju priču. Samo one ostaju kao ožiljci u dubini obiteljskih srca, a moje na naslovnicama. Nismo birali rodbinu, na nama je da ih volimo i pomažemo im kakvi god bili', kazala je.