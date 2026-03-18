BEZVREMENSKA ELEGANCIJA /

Iz Zagreba u Veneciju: Severina opet izvukla kultni kaput od 4400 € i izgleda bolje nego ikad

Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Svaki detalj, od sunčanih naočala do torbice, pažljivo je odabran, potvrđujući zašto Severina slovi za jednu od najbolje odjevenih osoba na javnoj sceni

18.3.2026.
19:07
Hot.hr
Josip Mikacic/PIXSELL
Jedna od najvećih regionalnih glazbenih zvijezda, Severina Vučković (53), ponovno je oduševila svoje pratitelje na Instagramu, ovoga puta javivši se iz romantične Italije. Svojim posljednjim objavama potvrdila je status modne ikone, ali i dala naslutiti da pronalazi prijeko potreban mir. Kratkom, ali efektnom porukom "Italy - state of mind" (Italija - stanje uma), pjevačica je sažela atmosferu svog putovanja.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besprijekorna modna izdanja

Serijom fotografija i kratkih videozapisa, Severina je svoje pratitelje povela u šetnju čarobnom Venecijom. Pjevačica je pokazala dva besprijekorna modna izdanja koja savršeno odgovaraju kulisi grada na vodi. Prva kombinacija, sastavljena od smeđe kožne jakne, suknje i elegantnog šešira istog tona, odiše profinjenom estetikom i podsjeća na zlatno doba Hollywooda. Na fotografijama pozira na mostovima iznad venecijanskih kanala, okružena gondolama, izgledajući opušteno i sretno.

Drugo izdanje uključuje upečatljiv sivi kaput s voluminoznim volanima na rukavima, koji je kombinirala s jednostavnim crnim hlačama i robusnim čizmama, stvarajući moderan i urban izgled dok pozira na Trgu svetog Marka. Inače, ovaj sivi kaput pjevačica je prošetala i prije nekoliko godina u Zagrebu, a riječ je o kaputu modne kuće Max Mara koji se te 2020. godine prodavao po cijeni od 4400 eura. 

Svaki detalj, od sunčanih naočala do torbice, pažljivo je odabran, potvrđujući zašto Severina slovi za jednu od najbolje odjevenih osoba na javnoj sceni.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objava oduševila obožavatelje

Obožavatelji su objavu dočekali s oduševljenjem, obasipajući je komplimentima. "Uvijek sretna i nasmijana, volim te takvu posvuda vidjeti draga Sevka", "Venecija ti dobro stoji, uživaj" i "Lijepa žena", samo su neki od pozitivnih komentara. 

 

