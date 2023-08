KAKVA JE TO LJUBAV BILA / Severina je sa Slavkom planirala obitelj, a zaruke su razvrgnuli 'preko noći': Sjećate li se ovih trenutaka idile?

Pjevačica Severina (51) davno je ljubila Riječanina Slavka Šajinovića. Isplivale su fotografije iz 2010., kada su zaljubljeni golupčići uživali na kavi u Dubrovniku. Slavko i Severina započeli su ljubavnu romansu 2008. godine, planirali su obitelj zajedno te su se zaručili. Međutim, do vjenčanja ipak nije došlo jer je pjevačica navodno ostavila zaručnika zbog Milana Popovića s kojim je dobila sina. Podsjetimo, Severina je dosad imala petero zaručnika. Njezin prvi zaručnik bio je pjevač grupe Kojoti Alen Marin, a nakon njega, bila je u kratkoj vezi s poduzetnikom Milanom Lučićem. Početkom 2000-ih zaručila se za zagrebačkog poduzetnika Srećka Vargeka, no do vjenčanja nisu uspjeli doći. Njezin treći zaručnik bio je osam godina mlađi Mate Čuljak, a zbog poslovnih obveza su odgodili vjenčanje i nikada više ga nisu ostvarili. Zatim je bila zaručena za Slavka Šajinovića, a jedini za kog se udala bio je Igor Kojić s kojim je bila u braku do 2021.