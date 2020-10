SEVERINA OKINULA SELFI I POKUPILA HRPU LAJKOVA: ‘Što stariji, vi ste sve ljepši i ljepši’

View this post on Instagram

“Čija si tako ničija? Pitaš se dok bi svi da te imaju, kako oni hoće A ne onako kako zaslužuješ Misle da te znaju, šta ti stvarno treba A sve je to tako daleko od tebe Sve te priče, pogledi i lica Svašta ti nude i obećavaju A tebi je to smešno A tebi je to jadno i glupo A tebi je to sve već viđeno i dosadno Sve to već znaš Kao toliko puta odgledani film Misle da tako mogu da te kupe A i ne slute koliko si iznad toga Ti i tvoja suština Čija si tako ničija? U svetu u kome kao da mora da se pripada nekome A ne mora Čija si Kada je sve to toliko daleko od tebe I tvog svega Samo bi da odeš Samo bi da ćutiš Samo bi da se spaseš Samo bi, ma šta god Samo ne sa njima I pored njih Samo ne tu, gde te zovu Čija si tako ničija? Dok ti stalno nude nešto da bi te imali Ali ti nisi na prodaju Ni tvoje telo, ni tvoja duša Čija si tako ničija? Čija Ako ne svoja I jedino Svoja To i ostani Sve drugo prođe Samo taj osećaj slobode nema cenu I ako ti to ne oduzmu Ne mogu ti ništa Svoja i ničija I tačka A i ako pripadaš, prvo pripadaj sebi Sve drugo dolazi posle” @ss_stefansimic #stefansimic #volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraca #severina