Slikovnica za koju je iskazan interes iz čitavog svijeta ugledala je svjetlo dana! “Baby Lasagna i mačak Stipe - Veliko prijateljstvo” naslov je o kojem bruji brojna publika, a trenutno najtraženija hrvatska slikovnica stiže u fizičku prodaju netom nakon eurovizijskog finala.

Vijest o tome podijelio je i Baby Lasagna, objavom na svojim društvenim mrežama: “Konačno je stigla slikovnica i jako mi je žao što je još ne mogu vidjeti uživo, budući da sam u Švedskoj!” Kako je istaknuo u nastavku, slikovnica će prvo svoj put naći prema svima koji su prethodno napravili prednarudžbe, a u redovitu prodaju stiže u ponedjeljak, 13. svibnja u glazbenu knjižaru Rockmark.

Veliki ljubitelj mačaka

Već je dobro poznato kako je Baby Lasagna scenski ljubitelj i zaštitnik mačaka. Nakon što je ponosni cat-dad zaludio naciju pjesmom "Rim Tim Tagi Dim", otkrio je kako se u te stihove upleo i njegov mačak Stipe, od rođenja jednooki ljubimac koji je postao junak autorske slikovnice “Baby Lasagna i mačak Stipe - Veliko prijateljstvo”.

Upravo je kroz perspektivu mačka Stipe ispričana ova avantura, od nastanka pjesme “Rim Tim Tagi Dim” do odlaska na Eurosong, a kako se brojna publika i nada, do same pobjede ove subote! Stipe je nadahnuće Baby Lasagni u pisanju hit-pjesme i neodoljiva podrška uz mace Gertrudu i Branku. Svaka mačka, kao i Stipe, oblikovani su u slikovnici prema stvarnim karakteristikama, a najmlađi kroz njih uče o podršci, ustrajnosti i zajedništvu.

Gdje možete naručiti slikovnicu?

Autor teksta, kao i ilustracija je Igor Jurilj, ilustrator i novinar koji se umjetnički potpisuje kao Yellow Yuri, koji je oblikovao priču o velikom prijateljstvu mačka Stipe i Baby Lasagne. Slikovnica je nastala i uz pomoć ovogodišnjeg favorita i jednog od protagonista - Baby Lasagne, dok je šareno i toplo izdanje grafički oblikovao Tomislav Vranić Vrana. Dostupna je na hrvatskom i na engleskom jeziku.

Vijest o slikovnici otkrivena je krajem travnja kao ugodno iznenađenje brojnim fanovima, a o njoj je pisao i WiwiBloggs, jedan od najistaknutijih eurovizijskih medija. Za ovom unikatnom i jedinstvenom pričom iskazan je izniman interes iz čitavog svijeta, već u fazi prednarudžbi izdanja. Kako otkrivaju iz Rockmarka, svi prednaručeni primjerci ovih dana putuju prema onima koji su izvršili prednarudžbe. U redovitoj prodaji bit će dostupna od ponedjeljka, 13. svibnja, kako na policama glazbene knjižare u Zagrebu tako i na njihovom webshopu.

