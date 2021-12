Vlatka Pokos je u šoku zbog toga što je Severina obrisala njezine komentare ispod svojih fotografija na Instagramu. Pokos je istaknula da je samo htjela dati podršku kolegici u borbi za skrbništvo nad sinom Aleksandrom, ali se čini da je Splićanka ne simpatizira jer je izbrisala sve njezine komentare.

Ne vole se javno

"Javno sam joj dala podršku, kao žena ženi. Da je meni netko ostavio takav komentar rekla bih mu: ‘Hvala’. To samo govori o njoj. Kad sam vidjela da briše moje poruke, prestala sam joj pisati. Nisam joj bila pratitelj, ali ne gledam joj više profil", rekla je Vlatka prijatelju, piše 24sata.

Provokacije ovih pjevačica sežu još u dane Dore. Severina je tada na konferenciji za novinare rekla da će se udati u haljini koju bude nosila na Dori. Taj Sevkin komentar bio je indirektno upućen Vlatki Pokos svečano "da" Josipu Radeljaku rekla baš u haljini s kojom je nastupila na Dori predstavivši se tada s pjesmom "Najbolje".

No, tu priči nije kraj. 2006. je Pokos "napala" Severinu zbog pjesme "Moja štikla": "Po mom sudu, uvredljivo je dovoditi u kontekst našu kulturnu baštinu s takvim odurnim, prostim, vulgarnim, glupim tekstom. Osim toga, jako me vrijeđa kad mi netko pod hrvatsku kulturnu baštinu prodaje ‘Moju štiklu’, plus vizualni identitet kakav je imala gospođica umjetnica", rekla je tada Pokos koja javno priznaje da pretjerano ne štuje Severinin glazbeni stil.

Bez obzira na njihove male trzavice tijekom Dore i vremena kada je Pokos bila u Srebrnim krilima, ona ističe da Severini ništa ne zamjera i da vjeruje kako je Splićanka pod velikim stresom pa je zato tako reagirala i izbrisala sporne komentare na Instagramu.