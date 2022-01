Pjevačica Severina Vučković (49) kada ne pjeva, navodno se bavi svakodnevnim kućanskim poslovima. To je pokazala i novim videom na svom Instagramu.

'... i pjevačica?'

49- godišnja pjevačica objavila je video u kojem pokazuje svoje umijeće peglanja te je napisala: "... i pjevačica?" uz zabavnu pozadinu koju možete čuti na njezinom Instagramu. Mnogi pratitelji su ostali oduševljeni ovim zabavnim Severininim videom: "Joj Bože koliko je ovo dobro haha", "Prava gospođa", "Žena je sve", "Kraljica", "Ona je doista faca", "Jako edukativno".

'To nije baš udoban položaj'

Međutim, neki pratitelji nisu ostali pretjerano oduševljeni Severininim izdanjem domaćice pa su bili složni da bi to trebao svatko znati: "Ja znam peglati, čistiti i kuhati, ali to nikad nitko to ne vidi", "Samo da si malo podigla stol, to nije baš udoban položaj", "Joj to svatko zna", neki su od komentara na Sevkin urnebesni video.

Pjevačica je nedavno objavila i video u kojem sjedi u automobilu i podiže prozore te poručuje: "Bez psihičkog kontakta, molim!". Obožavatelji su joj dali punu podršku u komentarima ispod videa, a neki su ovu Sevkinu objavu shvatili dublje: "Brijem da se Severina obračunava s nekim na svoj svojstven način. Što mi je supercool".