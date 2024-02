Nakon što je nedavno splitski Županijski sud donio odluku da će pjevačica Severina (51) dijeliti srbništvo nad sinom s bivšim partnerom Milanom Popovićem (58), pjevačica je podijelila dirljivu objavu na društvenoj mreži.

Severina je u srijedu na Instagram profilu podijelila niz fotografija na kojima pozira u žutoj košulji i hlačama s perjem, a osmijeh s lica nije skidala.

"Naučio me život da se ljubav ljubavlju vraća. Tako je bilo i proteklih četiri tjedna (od presude do presude). Stoga, zahvaljujem svima na nevjerojatnih 28 dana ljubavi i podrške kojom ste me obasipali. Nahranili ste me snagom koju sam usmjerila na sina. Ali i na pomoć drugima. Drugačijima. Svatko tko je osjetio tugu, zna kako izgleda život s tugom. Nažalost, spadam u takve i zato vas sve razumijem. Jedina pomoć koju možemo dati jedni drugima jest podrška!", započela je pjevačica.

Foto: Nel Pavletić/PIXSELL Foto: Nel Pavletić/PIXSELL Severina Vučković

"Svakom čovjeku kojem je nanijeta nepravda, na kojeg gledaju drugačije, koji nema zaštitu. Javna, sad i odmah. Da bi bili dobro društvo, dobra država – svi građani moraju biti ravnopravni, jednaki pred zakonom, ali prije svega jednaki u srcima", zaključila je.

Fanovi je podržali

U komentarima su se ubrzo nizale riječi podrške.

"Ponosna sam na tebe", Ljubavi moja hrabra", "Kraljice vidi se kako ti se osmijeh vratio na lice i jako mi je drago jer to se nijednoj majci ne bi smjelo napraviti", pisali su fanovi.

POGLEDAJTE VIDEO: Severina nakon ročišta: 'Ja nisam imala svoju 'Radost', a kažu mi da sam 'Lipa'