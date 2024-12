Severina oduševila obožavatelje, u Supertalentu napravit će nešto posebno: 'Tako ti je, sine moj'

Pjevačica Severina (52) na Facebooku je najavila premijerno izvođenje pjesme "Tako ti je, sine moj" u večerašnjem finalu RTL-ovog "Superstara".

"Nakon dugo vremena, napisala sam pjesmu "Tako ti je, sine moj", koju ću danas premjerno izvesti u finalu Superstara", započela je pjevačica.

"Riječ je o lekciji koju majka govori svom djetetu. Počela sam ju pisati početkom godine, kako bih "istresla" iz sebe tugu i bijes koja me obuzela nakon one odluke Vrhovnoga suda, u kojoj su rekli da mi treba oduzeti dijete zbog "proceduralne pogreške". Onda mi se činila tužnom, a i nije mi bilo ni do čega, pa sam ju ostavila po strani", dodala je.

"Vratila sam joj se nedavno, promijenili smo aranžman i dovršila sam ju nadahnuta predivnom i hrabrom mladošću u Srbiji, koja se bori za pravdu i ne želi prodati čast, a koju su prodržale i studentske kolege u Hrvatskoj", zaključila je.

Brojni pratitelji nizali su komplimente u komentarima.

"Svaka čast", "Bravo kraljice", "Hrabra ženo", "Jedva čekam", pisali su pratitelji.

Podsjetimo, večeras u velikom finalu saznajemo tko je novi hrvatski "Superstar"! A završnica ne bi bila tako uzbudljiva da se u njoj ne krije i posebno iznenađenje koje će bez sumnje oduševiti sve gledatelje! Stoga - ne propustite u finalne glazbenog megaspektakla večeras od 20.15 na RTL-u!

