Princ Harry se ovog tjedna pojavio na panelu BetterUp-a gdje je govorio o tome kako se veliki poduzetnici nose sa stresom, a ondje se družio i s američkom glumicom i prijateljicom njegove supruge, Mindy Kaling, koja je potom na Instagramu objavila njihovu zajedničku fotografiju s kojom se poznati glumac i komičar Seth Rogen odlučio našaliti.

"Upoznala sam supruga svoje prijateljice na eventu. Činio se prilično cool. Rekao je da je napisao knjigu, pročitat ću je!", pisalo je u opisu njezine fotografije, na što je reagirao njezin kolega glumac Seth Rogen.

Rogen se na Instagramu osvrnuo na dio knjige iz Harryjevih memoara iz 2023. godine u kojem je govorio o ozeblinama na svojem penisu, pokušavajući joj dočarati sadržaj Harryjeve knjige.

"Puno govori o ozeblinama na svom penisu, ocjena 10/10", našalio se Seth ispod njezine objave.

Foto: Instagram

Njegov mališan još nije zacijelio

U njegovim memoarima "Spare", Harry je iskreno govorio o svom bolnom iskustvu s ozeblinama nakon odlaska na Sjeverni pol u ožujku 2011., a u knjizi je otkrio da su ozebline zahvatile njegov penis, uši i obraze.

"Uši i obrazi su već zacijelili, ali moj mališan nije. Iz dana u dan je to postajalo sve veći problem", pisalo je u njegovoj knjizi u kojoj je dodao kako je posjetio liječnika nakon što je koristio poznatu kremu Elizabeth Arden.

Seth Rogen

Podsjetimo, princ Harry je u svojim memoarima pisao o odnosima s kraljevskom obitelji, ozeblinama, ali i svom prvom seksualnom odnosu, nakon čega se oglasila glumica Elizabeth Hurley, za koju se pričalo da je ona žena s kojom je izgubio nevinost.

"To je smiješno! Harry je rekao: 'Bila je Engleskinja. Bila je starija od mene. Bilo je to u Gloucestershireu.' A svi su odmah rekli: 'Ah, to je Elizabeth.' To je apsurdno. Smiješno je", komentirala je glumica u emisiji "Watch What Happens Live with Andy Cohen".

Foto: Profimedia

