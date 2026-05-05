PREAMBICIOZAN POTHVAT

Sestra Kate Middleton prodala imanje vrijedno više od milijun funti? Stvorilo joj ogromne dugove
Foto: Garcia/BPI/Shutterstock Editorial/Profimedia

Unatoč bogatoj ponudi, ukupni dug imanja dosegnuo je 807.543 funte 2025. godine

Britanska spisateljica, kolumnistica i sestra britanske princeze od Walesa, Pippa Middleton (42) i njezin suprug James Matthews nevoljko su se oprostili od svog ambicioznog projekta "Buckleberry Farm", nakon što im se od kupnje imanja 2021. za oko 1,3 milijuna nagomilao šesteroznamenkasti dug, piše Hello Magazine. 

Farma koja se prostire na 72 hektara nudi park jelena i safari sadržaj, uz mogućnost druženja sa životinjama, dječju igraonicu, vanjsko igralište, kafić te glamping šatore za noćenje. Organizirana su i razna sezonska događanja za Božić i Uskrs.

Poslovanje im ne ide

Unatoč bogatoj ponudi, ukupni dug imanja dosegnuo je 807.543 funte 2025. godine, što upućuje na to da Pippa i James nisu uspjeli pretvoriti Buckleberry Farm u profitabilan posao. U pokušaju da poboljšaju poslovanje i riješe problem manjka vrtićkih kapaciteta u području West Berkshirea, par je prošle godine zatražio dozvolu za izgradnju vrtića na imanju za djecu od devet mjeseci do pet godina. Iako je projekt isprva odobren, ubrzo je naišao na probleme nakon što su lokalne prometne vlasti istaknule da bi “seoski vrtić” donio povećani promet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odustali od spašavanja

Budući da je projekt vrtića na kraju odbijen, a protivljenje lokalnog stanovništva raslo, Pippa i James odustali su od pokušaja da spase farmu. Kako je potvrdio njihov predstavnik u medijima, imanje više nije u njihovom vlasništvu. Posjetitelji su kritizirali povećanje cijena ulaznica, a jedan je lokalni stanovnik za Daily Mail izjavio kako je cijeli projekt “snobovsko izvlačenje novca”. 

 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
