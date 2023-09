Nakon što mu je zabranjen ulazak u Hrvatsku i Schengen zonu na godinu dana, glumac Sergej Trifunović se kratko oglasio povodom te situacije.

Sve je započelo kada je glumac odlučio posjetiti splitsku plažu Kaštelet sa svojim psom.

'Brate, otišao sam da se kupam sa psom, plivali smo u moru, neka luđakinja je to prijavila, pošto se valjda plaši psa. Još mi je rekla da zašto pas nije na povodcu, pa kako će biti kad je plivao sa mnom u moru, jeb.. ga ja! I tako mnogo gluposti. Ne mogu sad da govorim više, živci su mi...', rekao je za Slobodnu Dalmaciju.

Nakon dolaska policajaca, Trifunović je počeo vrijeđati i omalovažavati ih, što je dovelo do policijske intervencije i njegovog dovođenja u postaju.

Optužen je za dva prekršaja - držanje životinje bez nadzora i vrijeđanje policijskih službenika.

Zbog toga je priveden na splitski Prekršajni sud gdje je dao svoj iskaz i platio kaznu od 1600 eura.

No, problemi nisu prestali tamo. Nakon ponoći, šetao je psa bez povodca i dobio dodatnu kaznu.

Glumac je cijelu situaciju demantirao.

Zabranom ulaska u Hrvatsku Trifunović se smjestio na kratku listu onih kojima je zabranje prelazak hrvatske granice.

Osim Trifunovića, zabranu ulaska u Lijepu našu dobio je i Vojislav Šešelj, nakon što je 2016. godine dobio oslobađajuću presudu MUP mu je izrekao 20-godišnju zabranu ulaska u Hrvatsku.

Učinjeno je to temeljem Zakona o strancima.

Iste godine, mediji su se raspisali o navodnom koncertu Svetlane Ražnatović Cece u Hrvatskoj.

Prema izvorima, Arkanovoj udovici ponuđeno je 200.000 eura za koncert u hrvatskoj metropoli. Nakon što je otkriveno kako Ceca ima zabranu ulaska u Hrvatsku, cijela priča je stala.

'Nikada nisam ni ušla u Hrvatsku niti sam imala namjeru tamo ići. Nisam ni znala da su me stavili na listu nepoželjnih. Uopće me to ne zanima. Mogu se samo nasmijati na njihove zabrane. Nisam se nimalo potresla, baš me briga. Nek rade što hoće, nek me stavljaju na crne liste, ja svakako ne bih ni išla u Hrvatsku, izjavila je Ceca za srpski tabloid Informer.

Za Hrvatsku, Ceca je rekla kako je nema namjeru posjetiti i da na svojim putovanjima pažljivo bira rute kakobi je izbjegla.

'Svuda putujem avionom, tako da uopće nemam potrebe ulaziti u tu zemlju. Moji putevi ne vode tamo, a moja brojna publika iz Hrvatske uvijek nađe put do mene. Uzalud je svima da me zabranjuju, izjavila je Arkanova udovica.

Nadalje, jedan od najpoznatijih balkanskih kriminalaca Kristijan Golubović, 2009. godine je najavio svoj dolazak na boksački meč u splitsku Spaladium Arenu.

Nedugo nakon toga dobio je obavještenje kako će mu biti zabranjen ulazak u državu jer bi predstavljao opasnost po javni red i mir.

Također, na popisu se nalazi i Oliver Mandić, slavni srpski kompozitor i pjevač koji godinama nije posjetio Hrvatsku, ne zbog vlastitog izbora, već zbog navodne tjeralice koja je na njega izdana.

Na vrhuncu svoje slave osamdesetih godina, Oliver je redovito nastupao u Hrvatskoj i bio je omiljen među publikom, no posljednjih trideset godina nije kročio na hrvatsko tlo.

Razlog za to je što se saznao da se protiv njega vodi istraga zbog navodnog sudjelovanja u ratu.

Naime, na početku rata u Hrvatskoj, Oliver je navodno pristupio srpskoj paravojnoj postrojbi poznatoj kao 'Tigrovi'.

Informaciju o optužnici čuo je iznenada kada je želio otputovati u Španjolsku.

Kako bi izbjegao dodatne probleme, odustao je od podnošenja zahtjeva za vizu za Hrvatsku.