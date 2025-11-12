Sergej Trifunović i 24 godine mlađa supruga Isidora na utakmici: Zaljubljeni kao na početku

U Beogradskoj Areni 11. studenog odigrana je košarkaška utakmica između Partizana Mozzart Bet i Monaca, a osim sportskog uzbuđenja, pažnju publike i fotografa privukla su i poznata lica s tribina. Glumac Sergej Trifunović (53) pojavio se u društvu 24 godine mlađe supruge Isidore Trifunović.

Par je pratio utakmicu, a viđeni su u publici u moru navijača gdje su, sudeći po osmjesima i gestama, uživali u društvu jedno drugoga.

Oboje su za ovu prigodu odabrali casual odjevne kombinacije. Isidora je odjenula traperice, kao i zelenu jaknu i šiltericu plave boje, a Sergej je također nosio traperice, tamni kaput, a kao modni dodatak, odabrao je šal.

Foto: Dusan Milenkovic/pixsell

Zaljubili se na prvi pogled...

Podsjetimo da se par upoznao početkom 2024. godine i zaljubio gotovo na prvi pogled. Ubrzo su se odlučili vjenčati. Naime, Sergej je zaprosio Isidoru prilikom proslave njenog rođendana, a prvo vjenčanje održano je 12. svibnja 2024. u crkvi Svetih apostola Petra i Pavla na Topčideru, uz prisustvo najužeg kruga ljudi. Javnost je o svemu saznala tek preko nekoliko odabranih fotografija koje su mladenci objavili nakon ceremonije. Nekoliko dana kasnije, mediji su pisali da uživaju na medenom mjesecu.

Drugi, građanski brak sklopili su 16. listopada iste godine u Beogradu. Mediji su objavili i da im je kuma bila crnogorska glumica Anja Drljević.

Foto: Dusan Milenkovic/ataimages/pixse

Par je nedavno u razgovorima otvoreno govorio o proširenju obitelji. Tom prilikom, dok je Isidora nabrajala članove njihove obitelji, Sergej je u šali dodao da rade na prinovi, a njegova objava na Instagramu izazvala je niz reakcija i nagađanja kako čekaju svoje prvo dijete. Na Instagramu se oko toga nije oglasio, a kako bi saznali više o tome, kontaktirali smo samog Sergeja Trifunovića koji o ovoj temi nije imao želju govoriti puno. U telefonskom razgovoru rekao nam je sljedeće:

"Hvala puno na čestitkama, ali ne bi ovo komentirao.''

