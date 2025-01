Ima li kraja? Glazbenog mogula optužila još jedna žena za seksualno zlostavljanje

Američki glazbeni producent Sean "P. Diddy" Combs suočava se s novom tužbom, u kojoj ga anonimna žena optužuje za seksualno zlostavljanje navodno počinjeno krajem ljeta 2000. godine. Prema informacijama koje prenosi People, tužiteljica tvrdi da je u vrijeme incidenta imala 16 godina te da je radila kao dadilja u zgradi na Donjem Manhattanu gdje je živjela tadašnja Combsova partnerica.

Incident se navodno dogodio nakon što je završila smjenu. U tužbi podnesenoj Vrhovnom sudu u New Yorku stoji kako je Combs čekao ispred zgrade u automobilu s dvojicom svojih zaposlenika. Više puta joj je ponudio prijevoz kući, a nakon što je na kraju pristala, Combs joj je, prema tvrdnjama, ponudio piće kako bi se "smirila". Tužiteljica tvrdi da je nakon pića osjećala vrtoglavicu i nestabilnost. Navodi da je umjesto kući odvedena na nepoznatu lokaciju, gdje ju je Combs seksualno napao. Nakon napada, vozač ju je ostavio u predvorju njezine zgrade. U to je vrijeme, prema tužiteljici, bila učenica New York City Museum School.

Tužiteljica zahtjeva sudski postupak

Tužiteljica zahtijeva sudski postupak pred porotom te financijsku odštetu, čiji će iznos biti određen tijekom suđenja. Njezin odvjetnik, Michael Rubin, naglasio je važnost zaštite identiteta njegove klijentice zbog osjetljive prirode slučaja. Combsov pravni tim oštro je odbacio optužbe, opisujući ih kao neutemeljene.

"Bez obzira na broj podnesenih tužbi, činjenica ostaje nepromijenjena – gospodin Combs nikada nije seksualno zlostavljao nikoga, ni muškarca, ni ženu, ni odraslu osobu, ni maloljetnika," stoji u njihovoj izjavi.

Ova tužba samo je jedna u nizu pravnih izazova za Combsa, koji se trenutno suočava s više od 30 optužbi za seksualno zlostavljanje. Trenutno je u pritvoru u Brooklynu, gdje čeka suđenje za optužbe povezane s reketarenjem i seksualnim trgovinama ljudima. Suđenje je zakazano za svibanj 2025. godine. Tužba dolazi usred sve veće pažnje prema Combsa i njegovim navodnim kriminalnim djelima. Javnost s velikim interesom prati razvoj slučaja, dok pravni stručnjaci ističu važnost nepristranog suđenja i utvrđivanja činjenica.

