Glumac Arnold Schwarzenegger (76) tvrdi da je njegov stil roditeljstva bio neobičan, ali učinkovit u odgoju djece.

Ima petero djece

Arnold ima dvojicu sinova Christophera (26) i Patricka (30) te dvije kćeri, Christine (31) i Katherine (33), a sve ih je dobio u braku s bivšom suprugom Marijom Shriver. Ima i izvanbračnog sina Josepha Baenu, kojeg je dobio s bivšom djevojkom Mildred Patriciom Baenom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Glumac je u intervjuu za People progovorio o lekcijama kojima je podučavao svoju djecu, a napisao ih je u motivacijskoj knjizi "Be Useful: Seven Tools for Life".

Spalio joj cipele

Arnold je priznao da je kćerkine cipele bacio u vatru kako bi postala urednija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mogli biste razgovarati s njima o tome što im se sviđa u odgoju jer imaju vrlo duhovite priče. Prva je Katherine… Zapravo, Katherine dolazi sa svojom trogodišnjom kćeri Lylom i kaže: 'Lyla, već sam ti rekla da ne stavljaš cipele tamo. Zadrži cipele na sebi ili ih pospremi, ali ih ne ostavljaj tamo kraj stalka ispred kamina jer znaš što je tata napravio kad sam dvaput tamo ostavila cipele? Treći put ih je spalio preda mnom i plakala sam", prepričao je Schwarzenegger.

Bacio madrac kroz prozor

Glumac se prisjetio trenutka kada je Patrick imao 9 godina i nije htio pospremiti svoj krevet, na što je Arnold poludio. Uzeo je madrac u ruke i bacio ga kroz prozor.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Otvorio sam vrata balkona, podigao madrac i bacio ga dolje s posteljinom, jastucima, svime. Rekao sam: 'Nemoj nikada tjerati nekoga da uđe i pospremi ti sobu, očisti tuš ili pospremi krevet. Zato što sam te naučio kako da pospremiš krevet'", rekao je glumac.

Foto: Porfimedia Foto: Porfimedia Arnold Schwarzenegger - Većina ljudi smatra da akcijske zvijezde i nisu pretjerano inteligentne, pogotovo oni toliko nabildani koji izgledaju kao da su probali sve moguće steroide. No, vjerovali ili ne, Arnold može se pohvaliti kvocijentom inteligencije od 135.

'Nema više dugog tuširanja'

Također je imao nesporazum s Patrickom zbog dugih i vrućih tuširanja, pri čemu mu je rekao: "Dosta je, nema više dugog tuširanja. Pet minuta, jedan tuš, i to je sve, a onda ga isključujemo", ispričao je. Iako je to neko vrijeme davalo rezultate, mladi Patrick se pokušao vratiti svojim starim navikama nekoliko dana kasnije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Schwarzenegger na Oktoberfestu