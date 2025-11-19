Saša Matić otkrio kome je zapravo bila namijenjena pjesma 'Ti i ja' prije Jelene Rozge

Popularni srpski pjevač Saša Matić (46), poznat po brojnim baladama i uspješnim suradnjama, u emisiji AmiG Show govorio je o pozadini svojih dueta. Otkrio je i da pjesma “Ti i ja”, koju je snimio s hrvatskom pjevačicom Jelenom Rozgom (48), u početku uopće nije bila namijenjena njoj, već srpskoj glazbenici Mariji Šerifović (41).

Foto: Luka Lajic

Matić je ispričao kako je pjesmu prvi put čuo kod producenta Saška Nikolića te odmah poželio otkupiti prava. No, čekao je Marijinu odluku jer je njoj prvotno ponuđena. Tek kada je Marija odustala od snimanja, Matić je pjesmu preuzeo i realizirao duet s Rozgom.

Kako je ispričao, dogovor je bio jednostavan – ako Marija želi pjesmu, uzet će je, a ako ne, on će je kupiti i snimiti s kim želi.

Iskreno o situaciji s Jelenom Karleušom

U nastavku razgovora dotaknuo se i teme koja je izazvala veliko zanimanje – činjenice da srpska pjevačica Jelena Karleuša (47) nije bila pozvana na proslavu 18. rođendana njegove kćeri Tare. Matić tvrdi da se radilo o propustu tima koji je slao pozivnice, a ne o namjernom izostavljanju.

Kaže da je Karleuša bila na službenom popisu uzvanika, ali informacija da nije pozvana nikada mu nije prenesena. Istaknuo je da se želi javno ispričati i dodao da se takva situacija više neće ponoviti.

