Saša Lozar nam je priznao: 'Pravu baladu je teško naći'

Saša Lozar objavio je svoju novu pjesmu, emotivnu baladu, ‘Tvoj dio neba’, a tim povodom u razgovoru s njim otkrili smo što mu je bila inspiracija i s kim bi volio napraviti duet u budućnosti. Nova pjesma je emotivna i snažna balada s jednostavnim i nostalgičnim zvukom, a nastala je u suradnji s našim poznatim autorom Aljošom Šerićem. Protekla mu je godina bila je jedna od ključnih u karijeri. Osvojio je dvije prestižne nagrade, dok je njegov album 'Lagano na vrijeme' stekao posebno priznanje te je uvršten u top 20 najboljih albuma 2024. prema odabiru struke. Istovremeno, naslovna pjesma albuma postala je najemitiranija pjesme Zagrebačkog festivala u 2023. godini, dodatno potvrđujući njegov utjecaj na domaćoj glazbenoj sceni.

Što vam je bila inspiracija za novu pjesmu? Možete li nam reći nešto više o svojoj novoj pjesmi?

Inspiracija nikad nije stvar planiranja nego stvar trenutka. Možeš biti inspiriran za plesnu pjesmu o ludom provodu, a trenutak te odvede u neku drugu emociju. Dobro odsvirana harma na klaviru, interpretacija, sekvenca u tekstu. Sve je moguće. Tako je bilo i s ovo pjesmom. Aljoša Šerić je imao neku ideju na koju smo sasvim slučajno nabasali uz večeru i proslavu mog dueta s Tonkom, pjesme Lom. Vokalno me to inspiriralo i dobili smo inspiraciju s početka priče.

Kako bi opisali vibe i poruku pjesme? Je li slična vašem dosadašnjem stilu ili donosi nešto novo?

Uvijek se trudim ponuditi nešto novo, izazvati sebe jer jedino na taj način ostaješ relevantan i interesantan. No to ne znači da šaram i bježim od svog core glazbenog smjera i ukusa. Nemam puno balada u svojoj diskografiji jer je pravu baladu teško naći i kad ju nađeš veliki je izazov zadržati ju u eteru i među publikom. Danas se sve puno brže odvija. Tvoj dio neba je pjesma u kojoj sam si dao gušta u stvaranju i interpretaciji . Emotivna je, teška, no s optimističnom notom. Pjesma za dobre dečke.

Kako je izgledao proces nastanka pjesme, od ideje do finalne verzije? Jeste li imali neke prepreke s kojima ste se susreli?

Pjesma je nastala sasvim slučajno i zazvučala kao jedna od onih koje su tu odavno. Zato smo i htjeli da zadrži taj nostalgičan vibe. Jedina prepreka, ako ju možemo tako nazvati, je bila pronalazak producenta koji će ovu pjesmu čuti kao što smo ju čuli Aljoša i ja. Shalla je odradio odličan posao i dao pjesmi točno to što je trebao. Za par mjeseci nakon inicijalne ideje pjesma je bila gotova. Prijavili smo ju na natječaj za Zagrebački festival i pjesma je prošla u finalni izbor. Imam puno lijepih iskustava na ZG Festu, od pjesme Tebi koja je i danas jedna od mojih najprisutnijih u radijskom eteru pa do pjesme Lagano na vrijeme koja je prošle godine osvojila nagradu za najizvođeniju pjesmu Zg Festa. Izbor je bio logičan.

S kim ste surađivali na ovoj pjesmi? Ima li neka zanimljiva anegdota iz studija?

Pa sama činjenica da je pjesmi kumovala dobra plata sa sirevima i narescima i dobro vino je po meni interesantno ali i škakljivo jer ako i drugi dan dobro zvuči onda se nastavlja raditi. Tako je i bilo.

Postoji li neki stih ili dio pjesme koji vam je posebno drag?

Otvaranje druge kitice nakon refrena. Ima itekako smisla kad čujete pjesmu u cjelini. Mnogima je poznat taj scenarij.

Kada se davni glečeri svi otope

Kad oteče vječna rijeke

Kad više nigdje nikoga ne ostane

ja bit ću zadnji koji čeka.

Imate li nekog izvođača s kojim bi voljeli surađivati, a još niste imali priliku?

Bila mi je čast raditi s Tonkom i taj je duet došao nakon dugo vremena. Bio je spoj našeg druženja na Dori i djelovanja moje producentice Goge Bosak. Dueti su teški za realizaciju u puno pogleda. Treba Uskladiti stilove, vizuale, potencijalne zajedničke nastupe itd. Nemam ništa protiv dueta, dapače neka se stvari poklope pa se dogodi još koji.

