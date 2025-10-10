Sarajevo se oprašta od Halida Bešlića: Poznati detalji ispraćaja

Bosna i Hercegovina i cijela regija opraštaju se od Halida Bešlića, jednog od najvećih pjevača narodne glazbe koji je preminuo u 72. godini života nakon kratke i teške bolesti. Njegov odlazak ostavio je prazninu na glazbenoj sceni, no pjesme i nasljeđe koje je ostavio živjet će vječno. U ponedjeljak 13. listopada Sarajevo će reći posljednje zbogom svom velikanu.

Njegov menadžment objavio je detaljan program ispraćaja, koji će obuhvatiti komemoraciju, vjerske obrede i posljednji put kroz grad.

Detalji ispraćaja Halida Bešlića

Dan oproštaja započet će komemoracijom u Narodnom kazalištu u Sarajevu u 11 sati. Ondje će se obitelj, prijatelji, kolege i suradnici prisjetiti Bešlićeve bogate karijere i ljudske topline koja ga je krasila. Dženaza-namaz klanjat će se u Gazi Husrev-begovoj džamiji u ponedjeljak u 13:30 sati, odmah nakon podne-namaza. Nakon ikindije u 16 sati, u istoj džamiji proučit će se i tevhid, zajednička molitva za dušu preminulog.

Nakon obreda, iz harema Begove džamije krenut će povorka kroz Ferhadiju do Vječne vatre, a zatim prema Gradskom mezarju Bare. Građani će duž trase moći odati posljednju počast umjetniku koji je obilježio živote generacija.

Ukop će se održati u 15 sati na mezarju Bare, gdje će Halid Bešlić pronaći svoj vječni mir.

Tko je bio Halid Bešlić?

Halid Bešlić bio je jedan od najutjecajnijih i najprodavanijih pjevača na prostoru bivše Jugoslavije. Karijeru je započeo 1979., a tijekom gotovo pet desetljeća objavio je više od 15 albuma. Hitovi poput ''Miljacka'', ''Prvi poljubac'', 'Neću, neću dijamante'' i ''U meni jesen je'' postali su evergreeni.

Bio je poznat i po humanitarnom radu, posebice tijekom rata u BiH kada je održao više od 500 humanitarnih koncerata. Njegova skromnost i bliskost s publikom priskrbili su mu status pjevača iz naroda“.

Foto: Tomislav Miletic/pixsell

Podsjetimo, Halid Bešlić preminuo je u 72. godini nakon kratke i teške bolesti. Iza sebe ostavlja bogatu glazbenu karijeru, a iza sebe ostavio suprugu Sejdu s kojom je u braku od 1977. godine. Njihova ljubav započela je u godinama kada je Halid tek kročio u svijet glazbe, dok je Sejda tada radila u tvornici čokolade. Ubrzo nakon vjenčanja, napustila je posao kako bi se potpuno posvetila obitelji. Nedavno se saznalo kako Sejda ima zdravstvenih problema te da je u istoj bolnici u kojoj se Halid liječio.

"Da, oboje su u teškom stanju. Nisu toliko stari da bi nas napustili, vjerujem da će oboje to prebroditi. Nisam bio u bolnici, ali čuo sam da su smješteni u sobe jednu do druge. Takav je život, ali on je pun elana i vjerujem da će izdržati", poručio je nedavno pjevač Halid Muslimović za Telegraf.

