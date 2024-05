Zvijezda serije 'American Horror Story', Sarah Paulson (49), šokirala je javnost detaljima veze sa starijom glumicom Holland Taylor (81). Zajedno su od 2015. godine, a za njih je tajna dugogodišnje veze u tome što svaka ima zasebnu kuću.

Foto: Instagram

"Holland i ja provodimo puno vremena skupa, ali ne živimo u istoj kući. Zajedno smo već dugo i mislim da dio uspjeha leži i u tome, provodimo vrijeme skupa kada to želimo, a kada ne želimo", priznala je Paulson u podcastu 'Smartless'.

Istaknula je da ne žele imati odvojene spavaće sobe u istoj kući, no vole zaspati držeći se za ruke.

"Volim spavati kraj nje. Samo ne želim biti uz nju cijelo vrijeme", rekla je glumica kroz smijeh.

Holland Taylor najpoznatija je po ulozi u seriji 'Dva i pol muškarca', a prije Paulson nije bila u dogoročnoj vezi. Glumice su osuđivali putem medija i društvenih mreža zbog razlike u godinama, ali ušutkale su negativne komentare.

"Ako netko misli da sam čudna jer volim najspektakularniju osobu na svijetu, onda je to njihov problem", rekla je Paulson. Prvotno nije planirala otkriti njihovu vezu javnosti, no shvatila je da je to pogrešno.

