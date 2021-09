Willie Garson, glumac poznat po ulozi Stanforda u seriji "Seks i grad", preminuo je u 58. godini od raka gušterače. Brojni prijatelji, kolege i obožavatelji od njega su se oprostili na društvenim mrežama, baš kao i Sarah Jessica Parker, glavna zvijezda popularne serije u kojoj su zajedno glumili.

"Bilo je neizdrživo. Ponekad je sama šutnja izjava. O gravitaciji. O muci. O magnitudi gubitka prijateljstva koje je trajalo više od 30 godina. Pravog prijateljstva koje je imalo tajne, avanture, zajedničku poslovnu obitelj, istinu, koncerte, izlete, obroke, kasnonoćne telefonske pozive, obostranu predanost roditeljstvu i sve tuge i radosti koje dolaze s roditeljstvom, trijumfe, razočaranja, strah, bijes i godine provedene na setovima (osobito u Carrieinom stanu) i smijanje do kasno u noć, i kao Stanford i Carrie, i kao Willie i SJ", napisala je glumica u dirljivoj poruci uz koju je podijelila zajedničke fotografije.

"Willie. Nedostajat će mi sve vezano uz tebe. Iznova ću vrtjeti naše posljednje zajedničke trenutke. Ponovo ću čitati svaku poruku iz tvojih posljednjih dana i zapisati posljednje pozive. Tvoja odsutnost je stvorila krater koji ću ispuniti ovim sjećanjima i svim drugima koja tek trebaju isplivati na površinu. Šaljem ljubav i najdublju sućut i tebi, dragi Nathene. Bio si i jesi svjetlo Williejevog života, a njegovo najveće postignuće bilo je to što je bio tvoj tata. Ovo su bile njegove posljednje riječi upućene meni. 'Great bangles all around. Da. Sretno, Willie Garson. Počivaj u miru", zaključila je Parker.

Fotografije su dosad prikupile više od 1,2 milijun lajkova.

Prije nekoliko dana potvrđeno je i kako će serija "And Just Like That", nastavak "Seksa i grada", biti posvećena upravo preminulom glumcu.