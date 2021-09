Glumac Willie Garson, najpoznatiji po svojoj ulozi najboljeg prijatelja Carrie Bradshaw Stanforda Blatcha u svjetski poznatoj seriji "Seks i grad", preminuo je u 58. godini, piše Yahoo News.

Umro je nakon kratke bolesti okružen svojom obitelji, piše People, dok TMZ navodi da se borio s rakom, iako točan uzrok smrti još nije objavljen.

Uz glumu u TV seriji "Seks i grad", Garson se pojavio i u dva filma koji su uslijedili. "Obitelj 'Seksa i grada' izgubila je jednog člana. Našeg sjajnog Willieja Garsona. Njegov duh i predanost poslu bili su prisutni svakoga dana na snimanju "And Just Like That". Bio je tamo, dajući nam cijelog sebe, dok je bio bolestan. Njegovi talenti, kao glumca i kao osobe, nedostajat će svima. U ovoj tužnom i tamnom trenutku tješimo se sjećanjem na njegovu radost i svjetlost", napisao je producent "Seksa i grada" Michael Patrick King.

Dirljiva poruka sina

Prije nego je nastupio u HBO-ovoj seriji, koja je emitirana od 1998. do 2004. godine, glumio je u serijama "NYPD Blue", "Melrose Place", "Quantum Leap" i "Mr. Belvedere", a nakon toga se pojavio još i u "White Collar" and "Hawaii Five-0". Samo neki od filmova u kojima je glumio bili su "Svi su ludi za Mary", "Biti John Malkovich", "Kingpin" i "Groundhog Day".

Garson se rodio u New Jerseyju, a studirao je na Sveučilištu Wesleyan i na Školi drame Yalea. Godine 2009. je usvojio sina Nathena. U zadnjem statusu na Twitteru 4. rujna pozvao je ljude da budu ljubazni jedni prema drugima. Njegov sin je, povodom smrti, napisao dirljivu poruku.

"Jako te volim, tata. Počivaj u miru i drago mi je da si dijelio svoje dogodovštine sa mnom i postigao toliko. Ponosan sam na tebe. Uvijek ću te voljeti", napisao je.