Sandru Bagarić svi poznaju kao iznimno uspješnu opetnu pjevačicu, nadarenu glumicu, ali malo tko zna da se Sandra okušala i u manekenskim vodama.

Sada je na svom facebook profilu svojim obožavateljima podijelila nekoliko fotografija iz mladosti na kojima pozira u bijeloj haljini. Tada je imala potpuno kovrčavu kosu, a zbog toga je mnogi nisu mogli niti prepoznati.

U opisu fotografija napisala je: 'Manekenski dani'.

Uslijedile su i salve komentara: "Djevojčica u usponu", "Sad si mi puno ljepša", "Prezgodna si prirodno".

Podsjetimom, Sandra je nedavno sa svojim suprugom Darkom Domitrovićem proslavila 30 godina veze i 25 godina braka.

Kako je jednom prilikom ispričala, u svog profesora na Muzičkoj akademiji zaljubila se na prvi pogled.

"Bili smo na moru, žena kleknula s ručnikom i u kupaćim gaćicama, kleknula i zaprosila me nasred plaže! Pred našim kumovima Dinom i Lovrom Pogorelić, mi smo njima kumovi, oni su nama kumovi. Nitko to nije očekivao! Ja najmanje", rekao je Sandrin suprug te dodao: "Možda bih ja to učinio jednog dana, ali nije mi dala priliku", dodao je smijući se.

Vjenčali su se 1997. godine, imaju i dvojicu odraslih sinova, Lovru i Marka.