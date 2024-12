Bivši hajdukovac javno razotkrio da ga žena vara: 'Split je mali, sve se zna'

Na svom Instagram profilu, bivši hajdukovac Sandro Gotal je objavio video u kojem iznosi ozbiljne optužbe protiv svoje supruge Ive (37). Tvrdi da ga je prevarila s poduzetnikom Josipom (25), s kojim navodno održava vezu već neko vrijeme.

"Nisam htio tako u javnosti, ali ako me se provocira što se tiče strane žene, sada bivše i jednog malog što je to sve javno stavio, sad trebam i reagirati. Svaka akcija ima i reakciju. Ne možeš ti mene provocirati, pogotovo ne javno. Da objaviš to što si objavio, katastrofa. S mojom ženom s kojom sam još u braku. Ti nemaš tu krivicu, ali da objaviš sliku s mojom ženom, da objaviš tu tabletu poslije seksa i svega toga… Ali imaš 25-26 godina, imam 200-300 poruka gdje mi svi isto kažu, da si malo otišao daleko. Ali dobro, na 500, 1000, 600 followera, koliko već, imaš 13 lajkova na fotografiji, ako zbrojiš jedan i jedan, onda imaš tebe", rekao je u videu na Instagramu.

Priložio i fotografije njezina razgovora s ljubavnikom

Nogometaš Sandro Gotal javno je poručio supruzi Ivi da potpiše papire za razvod. Optužio ju je da je vezu s Josipom započela preko poslovnog profila na Instagramu te da mu skriva da ima djecu: "Znamo sve, brišeš profile, pa ih ponovno otvaraš. Mi smo odavno gotovi, ali tvoje ponašanje u javnosti je problem. Split je mali, sve se sazna."

Pored videa, stoje i fotografije koje potkrjepljuju njegovu priču, a riječ je o fotografijama razgovora s Josipom.

Foto: Sandro Gotal/Instagram

Foto: Sandro Gotal/Instagram

