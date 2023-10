Hrvatska sportašica Sandra Perković objavila je zagonetnu fotografiju na Instagramu na kojoj je napisala: "I said yes, yes, yes". Pozirala je u bijeloj dugačkoj haljini, a nosila je i bijele cipele na petu. Uz objavu je stavila hastagove #BrideToBe, #Forever Young, #ILove, #HappyGirl.

Prema komentarima njezinih pratitelja, dalo se zaključiti da su se Perković i njezin zaručnik Edis Elkasević vjenčali ili da će to napraviti u vrlo kratkom roku. Mnoge poznate face čestitale su joj u komentarima, a među njima su bili Blanka Vlašić, Jelena Veljača, te nizozemska sprinterica Dafne Schippers.

Inače, Edis i Sandra u vezi su već 11 godina, a zaručili su se početkom 2023. godine.