Sandra Bagarić pokazala zgodnog sina pa objavila veliku vijest: 'Čestitamo'

Operna diva Sandra Bagarić (51) i njezin suprug, pijanist i skladatelj Darko Domitrović (60), godinama su sinonim za skladan brak na domaćoj umjetničkoj sceni. U više od trideset godina zajedničkog života odgojili su dvojicu sinova, Marka i Lovru, a sada su s ponosom podijelili trenutak koji će zauvijek pamtiti. Njihov stariji sin Marko uspješno je završio fakultet, a Sandra je fotografije s promocije objavila na društvenim mrežama, ne skrivajući koliko je ponosna na sina i sve što je postigao.

"Čestitke sine Marko univ.mag.oec. Učinio si nas najponosnijim roditeljima, a baka i djed cvjetaju od sreće. Želim ti da ti se svi snovi ostvare i da si nam uvijek nasmijan i okružen dobrim ljudima", napisala je Sandra, a brojni pratitelji pridružili su se čestitkama.

Inače, Sandra je već više od tri desetljeća u skladnoj ljubavi s Darkom Domitrovićem. Njihova ljubavna priča jedna je od najromantičnijih priča ovih područja. Naime, ona se iz Zenice za vrijeme rata preselila s roditeljima u Zagreb gdje je upisala Muzičku akademiju, a tamo je upoznala svog sadašnjeg supruga koji joj je bio profesor na akademiji.

“Ja to računam od onog trenutka kad smo se ugledali, kad smo prohodali, a to je bilo 1992. godina, u sobi broj 13 na Muzičkoj akademiji gdje smo i sada. Ja sam znala da je to to, ja sam njega ugledala i rekla ovom čovjeku ću roditi djecu. Moj otac je meni rekao kad smo mi došli iz Sarajeva, nemoj molim te ući da mi dovedeš baletana ili muzičara, i ja kažem ćaća, evo ga, nije baletan, pijanista je”, rekla je Sandra svojedobno za RTL.

