BORBA SA SOBOM /

Sam Smith otkrio da je s 13 godina išao na liposukciju zbog podrugivanja i zlostavljanja

Sam Smith otkrio da je s 13 godina išao na liposukciju zbog podrugivanja i zlostavljanja
Foto: Profimedia

Podijelio je priču koja je dugo bila privatna

11.11.2025.
13:50
Hot.hr
Profimedia
Britanski pjevač Sam Smith (33) otkrio je da je s 13 godina prošao liposukciju zbog brutalnog zadirkivanja u školi. Kako je ispričao u podcastu "Podcrushed", upravo je borba s vlastitim tijelom bila njegov najveći izazov u mladosti.

Operacija zbog zadirkivanja

Smith je rekao da su školska presvlačenja i odlazak na plivanje postali nepodnošljivi zbog vrijeđanja i ismijavanja, što je na kraju dovelo do odluke o operaciji. Iako su roditelji pružili podršku, zahvat nije donio trajan rezultat.

Sam Smith otkrio da je s 13 godina išao na liposukciju zbog podrugivanja i zlostavljanja
Foto: Profimedia

'Operacija nije promijenila osjećaj'

Sam je objasnio da je nakon liposukcije nosio elastični zavoj gotovo godinu dana, ali nesigurnosti nisu nestale. U godinama nakon toga suočavao se s napadima tjeskobe, uključujući i onaj na turneji u Južnoafričkoj Republici, zbog kojeg je morao prekinuti nastupe.

Terapija i prihvaćanje

Dijagnosticiran mu je opsesivno-kompulzivni poremećaj, a kroz terapiju je naučio drukčije promatrati sebe i svoje tijelo.

"Počeo sam se promatrati kao nešto što se stalno mijenja, kao voda", rekao je Smith, dodajući da danas napade panike doživljava kao prolazne oluje.

POGLEDAJTE VIDEO:Ima '140 godina', živi u Vrbovcu i zove se Valkira: Upoznajte najstarijeg konja u Hrvatskoj

Sam SmithLiposukcija
BORBA SA SOBOM /
Sam Smith otkrio da je s 13 godina išao na liposukciju zbog podrugivanja i zlostavljanja