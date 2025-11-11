Sam Smith otkrio da je s 13 godina išao na liposukciju zbog podrugivanja i zlostavljanja
Podijelio je priču koja je dugo bila privatna
Britanski pjevač Sam Smith (33) otkrio je da je s 13 godina prošao liposukciju zbog brutalnog zadirkivanja u školi. Kako je ispričao u podcastu "Podcrushed", upravo je borba s vlastitim tijelom bila njegov najveći izazov u mladosti.
Operacija zbog zadirkivanja
Smith je rekao da su školska presvlačenja i odlazak na plivanje postali nepodnošljivi zbog vrijeđanja i ismijavanja, što je na kraju dovelo do odluke o operaciji. Iako su roditelji pružili podršku, zahvat nije donio trajan rezultat.
'Operacija nije promijenila osjećaj'
Sam je objasnio da je nakon liposukcije nosio elastični zavoj gotovo godinu dana, ali nesigurnosti nisu nestale. U godinama nakon toga suočavao se s napadima tjeskobe, uključujući i onaj na turneji u Južnoafričkoj Republici, zbog kojeg je morao prekinuti nastupe.
Terapija i prihvaćanje
Dijagnosticiran mu je opsesivno-kompulzivni poremećaj, a kroz terapiju je naučio drukčije promatrati sebe i svoje tijelo.
"Počeo sam se promatrati kao nešto što se stalno mijenja, kao voda", rekao je Smith, dodajući da danas napade panike doživljava kao prolazne oluje.
POGLEDAJTE VIDEO:Ima '140 godina', živi u Vrbovcu i zove se Valkira: Upoznajte najstarijeg konja u Hrvatskoj