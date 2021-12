Salma Hayek (55) na Instagramu pokazala je svoj bujni dekolte u originalnom, jednodijelnom, "Gucci" kupaćem kostimu, a pozirala je u bazenu s čašom u ruci.

"Ovo nije moja garderoba za "Dinastiju Gucci", ali je svakako toplo preporučam", napisala je glumica u ovoj Instagram objavi. 55-godišnja ljepotica na fotografiji nosi crni kupaći kostim s halterom koji ima zlatni i srebrni logotip "Original Gucci", ovaj kupaći kostim izdan u kolekciji prije jeseni 2020. Salma se na ovoj fotografiji oslobodila šminke, a jedini joj je dodatak zadivljujući zaručnički prsten od 5 karata koji joj je poklonio suprug milijarder François-Henri Pinault. Pratitelji ove slavne glumice se nisu mogli suzdržati od komentara: "Ovo će slomiti Internet", "Prekrasna", "Izgledaš sjajno", "Najbolja si", "Uh, one su veće svake godine".

U "Dinastiji Gucci" Hayek glumi TV gataru i tarot ženu po imenu Pina Auriemma koja daje savjete Patrizii Reggiani, koju utjelovljuje Lady Gaga. Scena koja se najavljuje u ovom filmu vezana je za Pinu i Patriziju koje su se počastile blatnom kupkom u luksuznim toplicama kako bi proslavile Patrizijin razvod od Maurizija 1994. godine, ali o tome više u filmu "Dinastija Gucci" kojeg ćete imati prilike gledati 2. prosinca u hrvatskim kinima.

Tijekom pojavljivanja u "Late Late Showu s Jamesom Cordenom", Salma je rekla da mora dobiti "dodatne kilograme" da bi glumila Pinu, opisala je snimanje scene u blatnoj kupki kao "užasno". Glumica je još dodala da se do tada nikada prije nije kupala u blatu: "U kadi nismo bile potpuno gole, imale smo nešto ispod, ali ništa na gore, prisjetila se Salma. Također je istaknula i to da je primijetila kako je Gaga utonula u tu kadu "kao egipatska kraljica". "Ja sa svojim viškom kilograma sjedim na blatu i ne tonem. Pokušavala sam maknuti blato sa svoje goleme stražnjice kako bih se pomaknulo i kako bi kamera to dobro uhvatila, još kad u sve to uključite i grudi...", podijelila Salma svoje iskustvo s voditeljem Jamesom Cordenom ponavljajući to kako joj je tijelo "pljuskalo" okolo te dodala: "Bilaa je to užasna, najizazovnija scena koju sam ikad snimala".

Dobila je i zvijezdu na stazi slavnih

Tijekom ovog intervjua, Salma je istaknula: "Osim što glumim vidovnjakinju koja nije glamurozna, ne izgleda dobro kao svi drugi" i požalila se da teško gubi kilograme koje je morala dobiti za ulogu. Dobitnica Oscara je 19. studenoga dobila svoju zvijezdu na holivudskoj stazi slavnih, a na ceremoniji su prisustvovali njezin suprug i 14-godišnja kći Valentina Paloma.

"Dinastija Gucci" premijerno je prikazana u Sjedinjenim Američkim Državama tijekom vikenda s prodajom ulaznica od 14,2 milijuna dolara tijekom tri i 21,8 milijuna dolara u pet dana, što je najbolje otvaranje drame u dvije godine, piše Daily Mail.

Međutim, film koji je režirao Ridley Scott dobio je mješovite kritike. Tom Ford usporedio je gledanje "Dinastije Gucci" s "preživljavanjem uragana", dok je obitelj Gucci objavila oštru izjavu u kojoj su poručili: "Ovo je iznimno bolno s ljudske točke gledišta i uvreda za naslijeđe na kojem je brend danas izgrađen", prenosi DM.