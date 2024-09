Salma Hayek slavi 57. rođendan: Atraktivnim izgledom privlači brojne poglede

Hayek je htjela postati gimnastičarka. "Zaljubila sam se u taj sport, ali ga nisam mogla nigdje trenirati. Nitko me to nije mogao naučiti pa sam sve pokrete učila sama", rekla je Hayek 2017. u emisiji "Uživo s Kelly i Ryanom". Glumca je tijekom tom intervjua rekla da je "molila" tatu da je odvede u jednu teretanu u Meksiku gdje su se održavali satovi gimnastike. "Bila sam tamo dva mjeseca i bila sam tako fokusirana i tako dobra. U toj sam dobi izabrana za olimpijski tim. Međutim, to bi značilo da bih morala biti u internatu i trenirati šest sati dnevno. Isto tako, morala bih biti daleko od svoje obitelji, stoga je moj otac rekao ne tome", ispričala je Hayek.