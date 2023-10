Slavna glumica Salma Hayek bila je u pratnji svoje kćeri Valentine na after partyju premijere Netflixovog dokumentarca o Davidu i Victoriji Beckhamu u utorak navečer.



Atraktivna glumica u dobi od 57 godina izgledala je sjajno u tamnoljubičastoj haljini, dok je njena 16-godišnja kći nosila kraću haljinu iste boje.

Mama i kći uhvačene su kako ulaze u The Twenty Two, ekskluzivni privatni klub u Londonu, kako prenosi Page Six.

Za tu prigodu, Salma je odabrala dugu svilenu haljinu s nabranim detaljima sastrane, a svoj elegantni izgled upotpunila je sjajnim crnim štiklama s platformom i dodala crnu torbicu.

Što se tiče njene kćeri, ona je odjenula baršunastu mini ljubičastu haljinu koju je nosila ispod crnog blejzera. Cijeli izgled je zaokružila crnim štiklama i crnom torbicom.

Ovaj elegantni par se pridružio impresivnom popisu gostiju punom zvijezda koji su se okupili kako bi proslavili Beckhamov novi projekt, objavljen 4. listopada.

Victorijine prijateljice iz benda Spice Girls, uključujući Emmu Bunton, bile su prisutne na ovom raskošnom događaju, zajedno s poznatim imenima kao što su James Corden, Anna Wintour i mnogi drugi.

Davidova i Victorijina djeca, Brooklyn (24), Romeo (21), Cruz (18) i Harper (12), također su uveličala zabavu. Brooklynova supruga Nicola Peltz također je prisustvovala i čak je podijelila neke snimke s proslave na društvenim mrežama.