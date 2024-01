Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović podijelila je fotografije s nedavnog putovanja u Marakeš, gdje ju ugostio njezin marokanski prijatelj.

Nakon objave slike s njim na društvenim mrežama, mnogi su izrazili znatiželju o identitetu ovog zanimljivog muškarca, dok su neki šaljivo komentirali da muškarac podsjeća na Nadana Vidoševića.

Prema informacijama koje je dobio 24 sata, riječ je o gospodinu AlKhalilu Binebineu, izuzetno bliskom prijatelju Kolinde, a također i uglednom biznismenu i triatloncu.

"Zajedno su članovi Savjetodavnog vijeća (engl. High Level Advisory Council to the High Representative for the United Nations Alliance of Civilisations) pri UN-u", istaknuo je izvor blizak Predsjednici, a prenio je 24 sata.

"Bili su zajedno na sastanku u Marakešu. On je poslovan čovjek, kolege su i jako dobri prijatelji", dodaje.

Da se prisjetimo, jučer je Kolinda objavila niz fotografija s fotografijama iz Marakeša, a njezin modni stil naišao je na brojne pohvale. Istaknula je svileni kombinezon brenda Valentino, čija vrijednost iznosi 7.500 eura. Također, primijećen je i ružičasti remen istog brenda, čija cijena se približava 500 eura.

"Ugodan i plodonosan početak nove godine u predivnom Maroku, 'Kraljevini zalaska sunca', kako na arapskom glasi njegovo ime. Tri tjedna napornog rada, ali i opuštajućih trenutaka u Marrakechu i surovoj ljepoti Atlasa. Hvala dragom prijatelju Khalilu na gostoprimstvu", napisala je uz objavu Kolinda koja je Maroko posjećivala i ranije zbog poslovnih obveza.

Osim službenih fotografija sa radnog sastanka, Kolinda je podijelila i slike iz slobodnog vremena. Posjetila je mjesnu džamiju, odjevena u tradicionalnu maramu, te je podijelila i fotografiju iz Rick's kafea, poznatog iz filma 'Casablanca'.

