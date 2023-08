Medijski magnat Rupert Murdoch (92) čini se, ima novu ljubav i to samo četiri mjeseca nakon prekida zaruka s bivšom djevojkom, dentalnom higijeničarkom Annom Leslie Smith (66).

Rupert je bio na odmoru na jahti s novom ženom, znanstvenicom Elenom Zhukovom, prenosi Daily Mail.

"Ima energiju ljudi koji su upola mlađi od njega. Možda je ponovo zaljubljen", rekao je izvor blizak Rupertu za strane medije.

Murdoch je prekinuo zaruke s Ann Lesley Smith samo dva tjedna nakon što je objavio da se sprema peti put stat pred oltar. "Pričali su i složili su se kako je za oboje bolje da se razdvoje", ispričao je za Daily Mail prijatelj para koji je otkrio i kako se Smith nije mogla nositi s medijskom pažnjom. "On je svjestan da će zauvijek biti pod povećalom javnosti i da ne može ništa poduzeti kako bi to promijenio", dodao je.

Podsjetimo, iza Ruperta su četiri braka, bio je u braku s bivšom stjuardesom Patricijom Booker od 1956. do 1967. i novinarkom Annom Torv od 1967. do 1998. Zatim se oženio s 38 godina mlađom poduzetnicom Wendy Deng, ali je 2013. podnio zahtjev za razvod. Jerry Hall u srpnju prošle godine podnijela je zahtjev za razvod, a čini se da on nije gubio vrijeme da pronađe novu ljubav.

