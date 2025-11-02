Romansa s Mallorce! Glumica viđena s tajanstvenim life coachom, mnoge oduševio jednim odgovorom

Glumica Jennifer Aniston (56) ponovno je pronašla ljubav, a njezin novi partner, Jim Curtis (49), life coach i stručnjak za osobni razvoj, svojim je savjetima o ljubavi oduševio tisuće pratitelja. Par je prvi put viđen zajedno u srpnju ove godine, a njihova veza, iako još svježa, privukla je veliku pažnju javnosti.

'Nikad nije kasno za ljubav'

Curtis je na svom Instagram profilu odgovarao na pitanja pratitelja o tome kako pronaći ljubav u četrdesetima i starijoj dobi.

“Način je isti kao kad imate 22 ili 32 godine - samo s više samopouzdanja, iskustva i autentičnosti. Nikad nije kasno. Niste stari. Volite sebe i vjerujte da ste u savršenoj dobi”, rekao je Curtis.

Dodao je i kako život nikako ne završava u četrdesetima: “Kada budete imali 62 ili 72, poželjet ćete se vratiti u te godine. Zato, živite sada - otvorite se ljubavi, nasmiješite se i povežite s ljudima.”

Ljubav koja je došla tiho

Podsjećamo, Curtis i Aniston prvi su put povezani ovog ljeta, a zajedno su viđeni na jahti u blizini Mallorce. Nakon toga, Curtis je glumici bio podrška na premijeri četvrte sezone serije The Morning Show, a par je nedavno uživao i na dvostrukom spoju s glumcem Jasonom Batemanom i njegovom suprugom Amandom Ankom.

Prema izvoru bliskom paru, njihova je veza “opuštena, ali iskrena” i razvija se bez pritiska.

