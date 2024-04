Američki glumac Robert De Niro (80) i njegova 35 godina mlađa partnerica Tiffany Chen bili su na svečanoj večeri u Washingtonu, koju je organizirao Joe Biden u čast japanskog premijera Fumija Kishide. Naime, Biden i Kishida najavili su jačanje vojne suradnje dviju zemalja i razvoj novog raketnog obrambenog sustava.

Modno usklađeni u dobrom raspoloženju

Sudeći po fotografijama, par je bio odlično raspoložen. De Nirova bolja polovica je na večeru stigla u bijeloj haljini bez naramenica uz koju je iskombinirala elegantni šal i crne salonke, a glumac je odjenuo klasično crno odijelo.

Foto: PROFIMEDIA Foto: PROFIMEDIA Robert De niro i Tiffany Chen

Podsjećamo, glumac je upoznao Tiffany 2015. godine tijekom snimanja komedije "The Intern". On je imao glavnu ulogu, a ona je u filmu glumila inspektoricu Tai Chi. Svoju vezu potvrdili su 2021. godine. Legendarni glumac ima sedmero djece i to sa četiri različite žene - po dvoje s Diahnne Abbott, Toukie Smith i Grace Hightower, a pretpostavlja se da je posljednje dijete, kći Giju Virginiju, dobio s Tiffany.

