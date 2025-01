Preminuo glumac (39) iz hit serije: Tijelo su pronašli u njegovu domu

Preminuo je španjolski glumac Francisco San Martin u dobi od 39 godina. Njegovo beživotno tijelo pronađeno je u domu u Los Angelesu, a mrtvozornički ured potvrdio je da si je oduzeo život.

Glumica Camila Banus, koja je s njim dijelila scenu u popularnoj seriji Days of Our Lives, oprostila se od San Martina dirljivom porukom na Instagramu.

"Što mogu reći nego volim te i počivaj u miru, prijatelju. Volim te puno, puno, puno... Voljela bih da sam ti to više govorila", napisala je.

Karijera koja je započela u kazalištu

Francisco San Martin rođen je 27. kolovoza 1985. u Španjolskoj, no već kao dijete s obitelji se preselio u Sjedinjene Američke Države. Njegov prvi susret s glumom dogodio se u dječjim kazališnim predstavama, a kasnije se okušao i u svijetu manekenstva prije nego što se potpuno posvetio glumi.

Foto: Profimedia

Najpoznatiji je po ulozi Darija Hernandeza u dugovječnoj dramskoj seriji Days of Our Lives, koja se emitira još od 1965. godine. San Martin sudjelovao je u epizodama snimljenima između 2010. i 2011. godine, ostavivši neizbrisiv trag na obožavatelje serije.

Osim ove kultne serije, glumio je i u filmu Behind the Candelabra iz 2013., gdje je pokazao širinu svog talenta. Godine 2017. ostvario je zapažene uloge u serijama The Bold and the Beautiful i Jane the Virgin, gdje je glumio upravitelja imanja Fabiana Regala del Ciela.

