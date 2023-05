Lijepa vijest stiže iz Hollywooda. Glumac Robert De Niro po sedmi je put postao otac.

Naime 79-godišnji glumac ispravio je novinara ET Canade koji ga je oslovio kao "oca šestero djece". "Upravo sam dobio sedmo dijete", rekao mu je na to De Niro, a njegov je glasnogovornik danas za Page Six potvrdio da je glumac zaista postao otac sedmi put.

Iako još uvijek nije potvrđeno tko je djetetova manja, Robertova djevojka Tiffany Chen snimljena je s trbuščićem prošlog mjeseca.

Spol bebe i ime također nisu poznati.

Podsjetimo, De Niro je prvi put postao otac davne 1971. godine, kada su on i tadašnja supruga Diahnne Abbott dobili kćer Drenu, koja danas ima 51 godinu. Bivši par zajedno ima i sina Raphaela. Blizance Aarona i Juliana ima s bivšom djevojkom Toukie Smith. Nadalje, sina Elliota i kćer Helen ima s bivšom suprugom Grace Hightower.