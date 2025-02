Robbie Williams bio je na pragu samouništenja: Ljubio je svoju dilericu, a od droge ga je spasila supruga

Britanski pjevač Robbie Williams rođen je 1974., a danas slavi 51. rođendan. Njegova karijera se proteže kroz više od tri desetljeća… Od člana boy benda Take That do solo superzvijezde, Williams je postao sinonim za britanski pop, ali i za iskrenost koja se često sudarala s konvencijama. Robert Peter Williams rođen je u Stoke-on-Trentu u Engleskoj. Njegova majka, Janet i otac Peter Williams (poznat i kao Pete Conway) bili su uključeni u ugostiteljstvo što je Robbieju pružilo rani uvid u svijet zabave.

Već u školi pokazivao je interes za glumu, a prekretnica se dogodila kada je, na majčin nagovor otišao na audiciju za boy bend. Sa samo 16 godina, postao je najmlađi član ''Take That'' grupe koja je obilježila devedesete. Take That su postigli ogroman uspjeh, ali Williams se borio s pritiskom slave i strogim pravilima boy benda. Njegova buntovna priroda i sklonost ekscesima doveli su do sukoba unutar benda, a 1995. godine, u jeku popularnosti, Robbie je napustio grupu.

Nakon odlaska iz Take That, Robbie je potpisao ugovor s Chrysalis/EMI i započeo solo karijeru.

Njegov prvi album, "Life Thru a Lens" (1997), u početku nije naišao na oduševljenje kritike, ali singl "Angels" promijenio je sve. Pjesma je postala globalni hit i lansirala Robbieja među najveće zvijezde. Uslijedili su albumi "I've Been Expecting You" (1998), "Sing When You're Winning" (2000), "Swing When You're Winning" (2001), "Escapology" (2002) i mnogi drugi, svaki s nizom hitova koji su potvrđivali njegov status.

Robbie je postao poznat po svojim energičnim nastupima, karizmatičnoj pojavi i sposobnosti da se poveže s publikom kroz iskrene i često autobiografske tekstove.

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Problemi s ovisnošću

Jedan od najupečatljivijih trenutaka u njegovoj karijeri bio je spot za pjesmu "Rock DJ" (2000). Video, u kojem Robbie skida odjeću, a zatim i kožu i organe, izazvao je brojne kontroverze i bio zabranjen u nekim zemljama. Ovaj hrabar i provokativan potez pokazao je Robbiejevu spremnost da ruši tabue i pomiče granice.

Taj video, navodno, bit će prikazan u njegovom nadolazećem biografskom filmu "Better Man", u kojem će Robbieja glumiti CGI majmun.

Foto: Instagram

Inače, Robbiejeva karijera bila je obilježena i borbom s ovisnošću o drogama i alkoholu. Njegovi su problemi bili javni, a nekoliko je puta bio na rehabilitaciji. U dokumentarcu iz 2023., Robbie otvoreno govori o tim teškim razdobljima, otkrivajući da je spavao sa svojom dilericom droge samo nekoliko sati prije nego što je upoznao svoju sadašnju suprugu, Aydu Field koja je postala ključna figura u Robbiejevom životu.

Upoznali su se 2006., a vjenčali 2010. godine. Imaju četvero djece: Theodoru Rose, Charltona Valentina, Colette Josephine i Beaua Benedicta Enthovena. Robbie često ističe kako mu je obitelj donijela stabilnost i svrhu u životu.

Poznat je po svojoj otvorenosti o borbi s ovisnošću o alkoholu i drogama te je već više od dva desetljeća trijezan.

Foto: Profimedia Robbie Williams i supruga

Zajedno su snimili album "Progress" koji je postigao ogroman uspjeh, a 2022. godine objavio je kompilacijski album "XXV" slaveći 25 godina solo karijere te je prodao više od 75 milijuna albuma diljem svijeta.

