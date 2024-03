Poznati pjevač Robbie Williams poznat je po tome da vjeruje u paranormalne aktivnosti, a nakon četiri godine "mira", požalio se da ga progoni "duh koji vreba pod njegovim tušem", piše The Sun.

“U tim sam godinama da vjerojatno idem u WC pet puta po noći", rekao je pjevač.

Kazao je i kako on i supruga Ayda Field imaju svatko svoju kupaonicu, te da nekada pomisli da to dolazi iz njezine kupaonice.

"Pročistim oči i pogledam, a tuš je točno ispred mene, to je moj tuš i uključen je", dodao je.

Foto: Profimedia

Suprugu također 'progone duhovi'

Sljedeće noći, u gotovo isto vrijeme, Robbijeva supruga također je to doživjela i probudila ga da mu kaže. Unatoč svom početnom uzbuđenju, Robbie je sada voljan da njegov živi duh učini nešto drugo: ”Možda bi sljedeći put mogao uključiti kuhalo za vodu i srediti napitke".

Pjevač je ranije rekao da ga je progonio duh Cass Elliot, pjevačice The Mamas and the Papas, dok je iznajmljivao kuću u LA-u. Tvrdio je i da u njegovoj Wiltsovoj vili vrijednoj 9 milijuna funti ima duhova.

Napustili ga fantomi nakon rođenja djece

Godine 2020., bivši pjevač Take Thata žalio se da su ga napustili fantomi u njegovom životu nakon rođenja četvero djece.

“Najčudnija stvar je da otkad imam djecu, ti se fenomeni više ne događaju. Pretpostavljam da kad jednom dobijete djecu, ona jednostavno oduzmu svu vašu energiju", zaključio je Robbie.

