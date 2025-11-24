Riječanka Dejanira Žuklić apsolutna pobjednica Svjetskog prvenstva u bodybuildingu 2025.

Na Svjetskom prvenstvu u fitnessu i bodybuildingu održanom od 13. do 17. studenoga 2025. u Santa Susanni u Španjolskoj, hrvatska bodyfitness reprezentativka i višestruka prvakinja Dejanira Žuklić ostvarila je jedan od najvećih uspjeha u karijeri. Osvojila je dvije zlatne medalje i postala apsolutna svjetska prvakinja, potvrdivši status jedne od vodećih sportašica u fitnessu i bodybuildingu.

Foto: Press

Dva zlata i apsolutna pobjeda

Dejanira Žuklić natjecala se u kategoriji Master Bodyfitness 35+, gdje je među jakom konkurencijom od 19 natjecateljica iz cijelog svijeta osvojila jednoglasno prvo mjesto – što znači da je bila dominantna već samim izlaskom na pozornicu. Osvajanjem zlata izborila je nastup u Overall kategoriju, u kojoj se okupljaju pobjednice svih kategorija. Ondje je ponovno briljirala te osvojila drugo zlato i prestižnu titulu apsolutne pobjednice Svjetskog prvenstva 2025., nadmašivši ukupno 58 natjecateljica iz cijelog svijeta. Osim dvostruke pobjede, nastupila je i u Senior Bodyfitness kategoriji, gdje je među 21 sportašicom osvojila srebro i postala viceprvakinja svijeta.

''Taj trenutak proglašenja bio je iznimno emotivan - plakala sam od sreće i nisam bila svjesna svega što se događa. Ogroman je uspjeh među brojnim natjecateljicama i jakom konkurencijom biti prvi i osvojiti apsolutnu pobjedu. Ondje je bilo mnogo sportašica u vrhunskoj formi i nije bilo lako. No znala sam koliko sam truda, discipline, vremena i odricanja uložila u sebe. Predivan je i neopisiv osjećaj držati osvojene trofeje u ruci. Osjećam zahvalnost, ponos i nevjericu, ali nakon svega mogu reći - snovi se zaista ostvaruju ako vjeruješ u njih, a najviše ako vjeruješ u sebe“, naglašava Dejanira.

Foto: Press

Najtrofejnija hrvatska bodyfitness natjecateljica

Dejanira Žuklić je kategorizirana sportašica Republike Hrvatske i natječe se u priznatoj IFBB federaciji. U protekle dvije sezone osvojila je više od 15 zlatnih medalja, nekoliko IFBB Pro Card karte i niz prestižnih titula, što je svrstava među najuspješnije hrvatske bodyfitness sportašice svih vremena. Vrhunci njene karijere uključuju Arnold Classic u Madridu 2024. godine, gdje je osvojila zlato u master kategoriji, odnijela overall pobjedu i zlato u seniorskoj kategoriji te IFBB Pro Card. Iste godine u Tokiju osvojila je svoju prvu svjetsku titulu u seniorskoj kategoriji, dok je ove godine na Svjetskom prvenstvu u Santa Susanni postigla još veći uspjeh, potvrdivši status vrhunske međunarodne sportašice.

Nakon velikog uspjeha u Španjolskoj, Žuklić se već priprema za novu sezonu. „Moj fokus su velika međunarodna i svjetska natjecanja, a iduće za koje se pripremam je Diamond Cup u Austriji krajem ožujka 2026. Ovim putem želim naglasiti da sam otvorena za suradnje kako bih se što kvalitetnije pripremila i nastavila predstavljati Hrvatsku na najvišoj svjetskoj razini“, zaključuje Dejanira.

Foto: Press

Od filozofije i povijesti umjetnosti do svjetskog bodybuildinga

Rođena Riječanka, po struci magistar edukacije filozofije i magistar povijesti umjetnosti, Dejanira je godinama radila u obrazovanju i turizmu. Međutim, sport ju je oduvijek privlačio, pa se u tridesetima odlučila slijediti svoju strast - posvetila se fitnessu, dodatno se educirala za fitness trenericu i nutricionisticu te se profesionalno okrenula fitnessu i bodybuildingu.

