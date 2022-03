Rihanna je fotografirana 2009. s natučenim i krvavim licem nakon što ju je njezin tadašnji dečko, pjevač Chris Brown, napao u automobilu i ostavio na ulici. Godinama kasnije, u studenom 2015., Rihanna se u intervjuu za Vanity Fair osvrnula na nasilje i svoju naknadnu etiketu kao "simbola za žrtve obiteljskog zlostavljanja". "Mnogo žena, puno mladih djevojaka, još uvijek prolazi kroz to. Puno mladih dječaka također. To nije tema za gurnuti pod tepih, tako da ne mogu jednostavno odbaciti kao da nije ništa, ili to ne shvaćam ozbiljno", rekla je Rihanna u intervjuu za naslovnicu. "Za mene, a i za svakoga tko je bio žrtva obiteljskog zlostavljanja, nitko se toga ne želi ni sjećati. Nitko to ne želi ni priznati. Dakle, govoriti o tome i reći to jednom, a još manje 200 puta, je kao biti kažnjen za to", dodala je pjevačica.