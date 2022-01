Pjevačica Rihanna (33) ne može promaknuti paparazzima koji su je nedavno fotografirali kako ležerno izlazi iz kuće svog dečka ASAP Rockyja u Los Angelesu.

Rihanna je komentirala navodnu trudnoću

Pjevačica je ponovno zbunila javnost modnom kombinacijom, pojavila se u širokoj haljina-košulji kojom je, pišu američki mediji, navodno sakrila trudnički trbuh.

Nedavno je par uhvaćen kako izlazi iz jednog restorana u Los Angelesu, a Rihanna je ponovno, vješto, sakrila trbuh.

Nakon što su ponovno počele kružiti glasine o Rihanni i mogućoj trudnoći, ona je konačno odlučila prekinuti to prekinuti tako što je odgovorila jednom obožavatelju na Instagram poruku. "Mogu li doći na babinje sestro!? Istina ili ne, vaše će beba biti lijepa", glasila je poruka, Rihanna je na to odgovorila: "Haaaaa! Niste došli na prvih 10 babinja! Svake godine mislite da sam trudna, dovraga", ovom porukom nepoznatom obožavatelju Rihanna je vjerojatno opovrgnula sve glasine o navodnoj trudnoći, prenosi Page Six.

Zbog ovoga su krenule glasine

Ova ljepotica nedavno je odlikovana i proglašena je nacionalnom heroinom Barbadosa. Počast joj je uručila premijerka Mia Mottley. Princ Charles je također bio nazočan. Za ceremoniju, pjevačica je nosila 2700 dolara vrijednu Bottega Veneta haljinu od tekućeg kepera, za koju su mnogi vjerovali da pokazuje lagano izbočenje na trbuhu - što je pokrenulo glasine o njezinoj trudnoći sa sadašnjim dečkom ASAP Rockyjem, s kojim je nakon 10 godina prijateljstva ušla u vezu 2020.